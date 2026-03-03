logo_ukra

Путін стане єдиним переможцем у війні Трампа з Іраном: що задумав Кремль

Bloomberg попереджає: затяжний конфлікт виснажить ресурси Вашингтона, підніме ціни на нафту і може послабити підтримку України

3 березня 2026, 13:35
Кравцев Сергей

Рішення президента США Дональда Трампа розпочати воєнну операцію проти Ірану вже грає на руку Росії – і цей ефект лише посилюватиметься зі збільшенням тривалості конфлікту. Про це у колонці для Bloomberg пише оглядач Марк Чемпіон.

Путін стане єдиним переможцем у війні Трампа з Іраном: що задумав Кремль

Операція США та Ізраїлю в Ірані

За його оцінкою, кампанія, яка може тривати чотири-п’ять тижнів, істотно виснажить американські ракетні арсенали – як наступальні, так і оборонні. Паралельно зростатимуть світові ціни на нафту і газ, що є критично важливими джерелами доходів для російського бюджету та військової машини.

Додаткові дивіденди Москва може отримати у разі блокування Ормузької протоки або ударів по енергетичній інфраструктурі Перської затоки. У такому випадку підсанкційні російські енергоносії стануть ще більш затребуваними. Водночас підтримка масштабної повітряної кампанії США потребує значних розвідувальних ресурсів – від супутникових даних до авіарозвідки, які нині допомагають Україні. Їх можливе перенаправлення ослабить оборонні можливості Києва.

Аналітик зазначає, що для Кремля війна на Близькому Сході почалася у максимально вигідний момент. Російський наступ в Україні сповільнюється, втрати зростають, економіка перебуває під тиском. Різкий стрибок цін на нафту міг би частково зняти фінансове напруження.

Крім того, якщо у Вашингтоні вирішать, що після Ірану США потрібне швидке припинення вогню в Україні – незалежно від умов, — це зменшить тиск на Володимира Путіна і послабить позиції Києва на переговорах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна в Ірані затягується. Відповідно, для нас актуалізується питання чи буде зменшена допомога Україні від партнерів? Чи зменшаться обстріли України, оскільки для них активно використовувались іранські "шахеди"? Росія посилить наступ чи послабить його, оскільки надасть допомогу Ірану? Як довго може тривати війна в Ірані і, що буде, якщо Іран вистоїть, які наслідки для війни в Україні і які наслідки для нашої війни, якщо Іран впаде, особливо на тлі прогнозів щодо підвищення ціни на нафту у два рази, адже від цього виграє Росія? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-03-03/putin-is-the-iran-war-s-one-sure-winner?srnd=phx-opinion-politics-and-policy
