Путін стане єдиним переможцем у війні Трампа з Іраном: що задумав Кремль

Рішення президента США Дональда Трампа розпочати воєнну операцію проти Ірану вже грає на руку Росії – і цей ефект лише посилюватиметься зі збільшенням тривалості конфлікту. Про це у колонці для Bloomberg пише оглядач Марк Чемпіон.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

За його оцінкою, кампанія, яка може тривати чотири-п’ять тижнів, істотно виснажить американські ракетні арсенали – як наступальні, так і оборонні. Паралельно зростатимуть світові ціни на нафту і газ, що є критично важливими джерелами доходів для російського бюджету та військової машини.

Додаткові дивіденди Москва може отримати у разі блокування Ормузької протоки або ударів по енергетичній інфраструктурі Перської затоки. У такому випадку підсанкційні російські енергоносії стануть ще більш затребуваними. Водночас підтримка масштабної повітряної кампанії США потребує значних розвідувальних ресурсів – від супутникових даних до авіарозвідки, які нині допомагають Україні. Їх можливе перенаправлення ослабить оборонні можливості Києва.

Аналітик зазначає, що для Кремля війна на Близькому Сході почалася у максимально вигідний момент. Російський наступ в Україні сповільнюється, втрати зростають, економіка перебуває під тиском. Різкий стрибок цін на нафту міг би частково зняти фінансове напруження.

Крім того, якщо у Вашингтоні вирішать, що після Ірану США потрібне швидке припинення вогню в Україні – незалежно від умов, — це зменшить тиск на Володимира Путіна і послабить позиції Києва на переговорах.

