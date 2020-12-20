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Главная Новости Мир Ближний Восток Ракеты "Катюша" обстреляли посольство США в Багдаде (видео)
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Ракеты "Катюша" обстреляли посольство США в Багдаде (видео)

Одна из ракет попала в жилой дом, как пишут очевидцы в Twitter

сегодня, 20:58
Автор:

Татьяна Лозовенко

В воскресенье посольство США в "зеленой" зоне Багдада, Ирак, подверглось ракетному обстрелу. Об этом пишет DW со ссылкой на Reuters.

Ракеты "Катюша" обстреляли посольство США в Багдаде (видео)

Жилой дом после падения ракеты в Багдаде, Ирак

Источники из службы безопасности сообщили агентству, что несколько ракет упали в "зеленой" зоне. Корреспондент The National Джойс Карам поделилась видео перехвата ракет в Твиттере и написала, что посольство "подверглось обстрелу из ракет Катюша и минометных снарядов".

Одна из ракет попала в жилой дом, как пишут очевидцы в Твиттере.

Сотрудники службы безопасности Ирака также сообщили AP на условиях анонимности, что система защиты посольства C-RAM сбила ракеты в воздухе, что привело к повреждению имущества и припаркованных автомобилей. Сообщений о жертвах не поступало. Атака произошла накануне годовщины убийства иранского генерала Касима Сулеймани. 

Ранее "Комментарии" писали, что отважный семилетний мальчик спас свою младшую сестру от пожара в г. Ноксвилл, штат Теннесси. Дом семьи Дэвидсон загорелся, пока они спали. Дом полностью сгорел, но никто не пострадал. О причине возгорания не сообщается, но по предварительной версии возникли проблемы с электропроводкой. 





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Источник: https://www.dw.com/en/rockets-fired-at-us-embassy-in-baghdad/a-56003157
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