Ракеты "Катюша" обстреляли посольство США в Багдаде (видео)

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Татьяна Лозовенко
В воскресенье посольство США в "зеленой" зоне Багдада, Ирак, подверглось ракетному обстрелу. Об этом пишет DW со ссылкой на Reuters.
Жилой дом после падения ракеты в Багдаде, Ирак
Источники из службы безопасности сообщили агентству, что несколько ракет упали в "зеленой" зоне. Корреспондент The National Джойс Карам поделилась видео перехвата ракет в Твиттере и написала, что посольство "подверглось обстрелу из ракет Катюша и минометных снарядов".
Одна из ракет попала в жилой дом, как пишут очевидцы в Твиттере.
Сотрудники службы безопасности Ирака также сообщили AP на условиях анонимности, что система защиты посольства C-RAM сбила ракеты в воздухе, что привело к повреждению имущества и припаркованных автомобилей. Сообщений о жертвах не поступало. Атака произошла накануне годовщины убийства иранского генерала Касима Сулеймани.
Ранее "Комментарии" писали, что отважный семилетний мальчик спас свою младшую сестру от пожара в г. Ноксвилл, штат Теннесси. Дом семьи Дэвидсон загорелся, пока они спали. Дом полностью сгорел, но никто не пострадал. О причине возгорания не сообщается, но по предварительной версии возникли проблемы с электропроводкой.
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