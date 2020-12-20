Ракеты "Катюша" обстреляли посольство США в Багдаде (видео)

В воскресенье посольство США в "зеленой" зоне Багдада, Ирак, подверглось ракетному обстрелу. Об этом пишет DW со ссылкой на Reuters.

Жилой дом после падения ракеты в Багдаде, Ирак

Источники из службы безопасности сообщили агентству, что несколько ракет упали в "зеленой" зоне. Корреспондент The National Джойс Карам поделилась видео перехвата ракет в Твиттере и написала, что посольство "подверглось обстрелу из ракет Катюша и минометных снарядов".

Одна из ракет попала в жилой дом, как пишут очевидцы в Твиттере.

Сотрудники службы безопасности Ирака также сообщили AP на условиях анонимности, что система защиты посольства C-RAM сбила ракеты в воздухе, что привело к повреждению имущества и припаркованных автомобилей. Сообщений о жертвах не поступало. Атака произошла накануне годовщины убийства иранского генерала Касима Сулеймани.

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