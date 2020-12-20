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Главная Новости Мир США 7-летний мальчик вытащил сестру из пожара, потому что его "разбудил Бог"
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7-летний мальчик вытащил сестру из пожара, потому что его "разбудил Бог"

Мальчик разбил окно и вытащил младшую сестру из горящего дома

сегодня, 09:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Отважный семилетний мальчик спас свою младшую сестру от пожара в г. Ноксвилл, штат Теннесси. Дом семьи Дэвидсон загорелся, пока они спали. Об этом сообщает издание ABC7.

7-летний мальчик вытащил сестру из пожара, потому что его "разбудил Бог"

Горящий дом семьи Дэвидсон, Теннеси; ABC7

Несколько дней назад дом семьи Дэвидсон в США загорелся, когда дети и родители спали. Николь и Крис в 23:30 по местному времени вскочили с кровати и вытащили на улицу двух мальчиков, которые были ближе к очагу возгорания. В доме все еще находилась их двухлетняя дочь в кроватке. Тогда 7-летений Эли заскочил в комнату сестры через окно и вытащил девочку из горящей комнаты. 

"Мне было страшно, но я не хотел, чтобы моя сестра умерла", — сказал ребенок.

Когда все закончилось, семья призналась, что думает будто ее разбудил Бог перед пожаром.  Дом полностью сгорел, но никто не пострадал. О причине возгорания не сообщается, но по предварительной версии возникли проблемы с электропроводкой. 

2020 год для США стал рекордным по количеству лесных пожаров и сожжённых территорий. Согласно последним данным, опубликованным Национальным межведомственным пожарным центром (NIFC) в 2020 году 52 113 пожаров сожгли около 36 400 квадратных километров по всей стране, унесли 53 жизни и 6500 строений. Это был "рекордный" год для США, а общая площадь почти вдвое превысила территории, сожженные в 2019 году.

Напомним, недавно во Франции арестовали 13-летнюю школьницу с ножом, которая угрожала "спустить шкуру с учителя". Ребенка исключили из школы. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Британии ребенок нанес 118 ножевых ранений материи и позвонил полиции, чтобы взять "мешок для трупов". Полицейский, который арестовал ребенка, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным".



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Источник: https://abc7news.com/brave-7-year-old-boy-rescues-baby-sister-from-house-fire/8879511/
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