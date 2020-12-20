7-летний мальчик вытащил сестру из пожара, потому что его "разбудил Бог"

Отважный семилетний мальчик спас свою младшую сестру от пожара в г. Ноксвилл, штат Теннесси. Дом семьи Дэвидсон загорелся, пока они спали. Об этом сообщает издание ABC7.

Горящий дом семьи Дэвидсон, Теннеси; ABC7

Несколько дней назад дом семьи Дэвидсон в США загорелся, когда дети и родители спали. Николь и Крис в 23:30 по местному времени вскочили с кровати и вытащили на улицу двух мальчиков, которые были ближе к очагу возгорания. В доме все еще находилась их двухлетняя дочь в кроватке. Тогда 7-летений Эли заскочил в комнату сестры через окно и вытащил девочку из горящей комнаты.

"Мне было страшно, но я не хотел, чтобы моя сестра умерла", — сказал ребенок.

Когда все закончилось, семья призналась, что думает будто ее разбудил Бог перед пожаром. Дом полностью сгорел, но никто не пострадал. О причине возгорания не сообщается, но по предварительной версии возникли проблемы с электропроводкой.

2020 год для США стал рекордным по количеству лесных пожаров и сожжённых территорий. Согласно последним данным, опубликованным Национальным межведомственным пожарным центром (NIFC) в 2020 году 52 113 пожаров сожгли около 36 400 квадратных километров по всей стране, унесли 53 жизни и 6500 строений. Это был "рекордный" год для США, а общая площадь почти вдвое превысила территории, сожженные в 2019 году.

Напомним, недавно во Франции арестовали 13-летнюю школьницу с ножом, которая угрожала "спустить шкуру с учителя". Ребенка исключили из школы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Британии ребенок нанес 118 ножевых ранений материи и позвонил полиции, чтобы взять "мешок для трупов". Полицейский, который арестовал ребенка, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!