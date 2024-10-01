Ракеты полетели на американских военных: Reuters узнало детали

Неизвестные атаковали по меньшей мере двумя ракетами "Катюша" американскую военную базу в районе международного аэропорта Багдада. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Военные США. Фото: из открытых источников

Два иракских военных чиновника рано утром во вторник, 1 октября, отметили агентству, что ракеты были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Источники в силовых структурах сообщили, что согласно предварительному расследованию, были выпущены три ракеты. Одна упала возле зданий, где размещены иракские контртеррористические силы, вызвав повреждения и возгорание некоторых транспортных средств, но обошлось без жертв.

Агентство отмечает, в Ираке дислоцируются 2500 американских военных и одновременно действуют вооруженные группировки, связанные с силами безопасности Ирана.

С началом войны в Секторе Газа осенью 2023 года, связанные с Ираном вооруженные группировки в Ираке неоднократно нападали на американские войска.

Так, 11 сентября подверглась обстрелу военная база США в аэропорту Багдада. Также в тот день было атаковано дипломатическое учреждение США в Багдаде. Сообщений о жертвах не поступало.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме обеспокоены тем, что Иран, скорее всего, готовит операцию-месть Израилю после того, как в столице Ирана Бейруте точечным ударом убили лидера поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла". Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает "CNN".



