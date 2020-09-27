Рамзан Кадыров обратился к лидерам Армении и Азербайджана в условиях вооруженного конфликта

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Екатерина Белоброва
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров остро отреагировал на эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и военном положении, которые вводят Азербайджан и Армения. Свое возмущение происходящим политик написал в блоге "Эха Москвы", обращая внимание на ситуацию международные инстанции, включая ООН.
Так, Кадыров отметил, что вооруженные бои между Арменией и Азербайджаном — это братоубийственное кровопролитие, а Россия уже делает все возможное, чтобы усадить стороны противостояния за стол переговоров.
Народный лидер также напомнил враждующим странам о двух чеченских кампаниях, которые ясно доказали, что "худой мир лучше доброй войны".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о введении военного положения в Армении, а власти Азербайджана приняли аналогичное решение, которое вступит в силу с завтрашнего дня.
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