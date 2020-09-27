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Рамзан Кадыров обратился к лидерам Армении и Азербайджана в условиях вооруженного конфликта

Глава Чеченской Республики призвал братские народы Кавказа прекратить кровопролитие

27 сентября 2020, 22:28
Автор:

Екатерина Белоброва

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров остро отреагировал на эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и военном положении, которые вводят Азербайджан и Армения. Свое возмущение происходящим политик написал в блоге "Эха Москвы", обращая внимание на ситуацию международные инстанции, включая ООН.

Рамзан Кадыров обратился к лидерам Армении и Азербайджана в условиях вооруженного конфликта

Так, Кадыров отметил, что вооруженные бои между Арменией и Азербайджаном — это братоубийственное кровопролитие, а Россия уже делает все возможное, чтобы усадить стороны противостояния за стол переговоров.

"Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить. От этой боли страдает весь Кавказ, все братские народы региона. Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров. Но для этого необходимо раз и навсегда остановить военные действия", — указал политик.

Народный лидер также напомнил враждующим странам о двух чеченских кампаниях, которые ясно доказали, что "худой мир лучше доброй войны".

"Я предлагаю незамедлительно подключиться к этому процессу все мировое сообщество, ООН, все соседние государства, духовенство и вернуть мир на Кавказ!", — в заключение добавил Кадыров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о введении военного положения в Армении, а власти Азербайджана приняли аналогичное решение, которое вступит в силу с завтрашнего дня.


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