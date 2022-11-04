Разведка США узнала, что Иран требует в России в обмен на свое оружие

Иран ищет помощи России для укрепления своей ядерной программы, сообщает CNN со ссылкой на представителей разведки США. Тегеран ищет спасительный план на случай, если ядерное соглашение с США терпит крах.

Лидеры России и Ирана. Фото из открытых источников

В последний месяц Российская Федерация использует дроны-камикадзе Shahed-136, которые в РФ получили название "Герань-2". В течение последних недель Украина избивала более 400 таких иранских беспилотников, которые совершают атаку на украинские объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, недавно Иран пообещал России отправить более 1000 баллистических ракет, но время, когда оружие будет доставлено в РФ, пока неизвестно.

По данным разведки США, Иран получит от России бонусы для своей ядерной программы, которая со временем может превратиться в ядерное оружие.

"Иран просит Россию о помощи в получении дополнительного ядерного материала и в производстве ядерного топлива", – заявили представители разведки США CNN.

Несмотря на то, что Российская Федерация получает оружие от Исламского Государства, до сих пор непонятно согласилась ли РФ на такие условия. Россия ранее открыто заявляла, что выступает против того, чтобы Иран имел ядерное оружие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран может напасть на Саудовскую Аравию. Такие данные саудиты предоставили американцам. Таким образом, США и страны Ближнего Востока сообщили о боевой готовности.

Также "Комментарии" писали, что кроме Ирана России оружие снабжает КНДР. Спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея хочет передать РФ артиллерийские снаряды. США будут следить за этой деятельностью, пригрозил Кирби в своем обращении.

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