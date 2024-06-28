Разведка США заявляет о приближении новой войны: детали

Масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой может вспыхнуть уже в самое ближайшее время. Это произойдет, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные американской разведки, пишет рейтинговое издание "Politico".

Война между Израилем и Хезболлой. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что американские чиновники пытаются убедить обе стороны в необходимости деэскалации. И эта задача была бы значительно проще, если бы в Газе был установлен режим прекращения огня, пишет издание. Но это соглашение находится на стадии напряженных переговоров, и американские чиновники не уверены, что Израиль и ХАМАС согласятся на предложенное соглашение в ближайшем будущем.

Тем временем, Армия обороны Израиля и Хезболла разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие, говорят два высокопоставленных американских чиновника.

Обе стороны публично заявляют, что не хотят войны, но американские чиновники все чаще считают, что интенсивные боевые действия, скорее всего, начнутся, несмотря на усилия, направленные на их предотвращение. По словам другого собеседника, риск такой войны сейчас выше, чем когда-либо за последние недели.

"Война между Израилем и Хезболлой может разжечь конфликт, который заставит США помочь защитить Иерусалим и подтолкнет администрацию Байдена к более глубокому вмешательству в регион, который она годами пыталась оставить. Это также грозит очередной гуманитарной катастрофой, что нанесет удар по гуманитарному сообществу в то время, когда оно и без того находится на грани истощения и пытается справиться с кризисом в секторе Газа", – пишет издание.

Американская разведка предлагает несколько более консервативные оценки, чем те, что поступают из Европы. Некоторые европейские страны подсчитали, что война между Израилем и Хезболлой может начаться за считанные дни. Многие из них посоветовали своим гражданам покинуть Ливан.

Несмотря на усилия по установлению режима прекращения огня, американские чиновники заявили, что эскалация напряженности на израильской границе и отсутствие какого-либо значительного движения в переговорах о прекращении огня ведут к войне.

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