Разведка США заявляет о приближении новой войны: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой может вспыхнуть уже в самое ближайшее время. Это произойдет, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные американской разведки, пишет рейтинговое издание "Politico".
Война между Израилем и Хезболлой. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что американские чиновники пытаются убедить обе стороны в необходимости деэскалации. И эта задача была бы значительно проще, если бы в Газе был установлен режим прекращения огня, пишет издание. Но это соглашение находится на стадии напряженных переговоров, и американские чиновники не уверены, что Израиль и ХАМАС согласятся на предложенное соглашение в ближайшем будущем.
Тем временем, Армия обороны Израиля и Хезболла разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие, говорят два высокопоставленных американских чиновника.
Обе стороны публично заявляют, что не хотят войны, но американские чиновники все чаще считают, что интенсивные боевые действия, скорее всего, начнутся, несмотря на усилия, направленные на их предотвращение. По словам другого собеседника, риск такой войны сейчас выше, чем когда-либо за последние недели.
Американская разведка предлагает несколько более консервативные оценки, чем те, что поступают из Европы. Некоторые европейские страны подсчитали, что война между Израилем и Хезболлой может начаться за считанные дни. Многие из них посоветовали своим гражданам покинуть Ливан.
Несмотря на усилия по установлению режима прекращения огня, американские чиновники заявили, что эскалация напряженности на израильской границе и отсутствие какого-либо значительного движения в переговорах о прекращении огня ведут к войне.
Читайте также на портале "Комментарии" — Израиль опроверг заявление Байдена: война будет продолжаться.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Бендер Задунайский
28 июня 2024, 12:52
Ну, і де нова війна? Писакам аби шороху наробити.
Ігор
28 июня 2024, 12:23
Молодці патріоти! Головне не здаватись і не припиняти щоб не заохочувати обрізаний тероризм. Ізраїлю тільки треба щоб залякувати, а якщо піти їм на поступки буде не тільки Палестина, а й Україна, яка зараз гине розікраденою.