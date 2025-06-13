Решение принимается на самом высоком уровне: какой ответ готовит Иран на нападение Израиля

Иран не намерен отставить без ответа ночные авиаудары Израиля. Поэтому планирует "дать жесткий ответ". Сейчас этот вопрос обсуждается на "самом высоком уровне". Об этом говорится в материале "Reuters".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников

"Ответ на израильскую атаку будет жестким и решительным", — заявил источник Reuters в иранских органах безопасности.

Чиновник добавил, что детали возмездия Ирана "обсуждаются на самом высоком уровне".

Отметим, в ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он распорядился объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", – говорится в сообщении.

Кац отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому в тылу будет введено особое чрезвычайное положение на всей территории Государства Израиль". Армия обороны Израиля подтвердила, что начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами. Операция получила название "Nation of Lions".

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