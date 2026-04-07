РФ передала Ирану координаты энергетики Израиля: новый виток угрозы на Ближнем Востоке

Российская разведка передала Ирану детальный список объектов критической энергетической инфраструктуры Израиля вместе с координатами для возможных ударов. Речь идет о десятках стратегических целей, поражение которых может иметь масштабные последствия.

В списке – десятки критических объектов, удар по которым может повлечь энергоколлапс

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источник в украинской разведке.

По имеющейся информации, в списке – 55 энергетических объектов , которые Россия классифицировала по степени важности для израильской энергосистемы. Переданные данные могут дать возможность Ирану совершать точечные удары по наиболее уязвимым узлам.

Входящий в список целей

Российская сторона разделила потенциальные объекты на три уровня.

К первому уровню отнесли ключевые объекты генерации электроэнергии , разрушение которых может фактически парализовать всю энергосистему страны. Среди них одна из крупнейших электростанций Израиля.

Второй уровень охватывает крупные городские и промышленные энергетические центры, снабжающие электроэнергией густонаселенные регионы.

Третий уровень – это локальная инфраструктура, в том числе подстанции, поддерживающие работу отдельных промышленных зон и регионов.

Почему это критично для Израиля

В материале отмечается, что израильская энергосистема имеет специфическую уязвимость. Она фактически изолирована и не интегрирована с энергосетями соседних стран.

Это означает, что даже повреждение нескольких ключевых объектов может привести к масштабному и длительному блекауту , который будет сложно быстро компенсировать.

Что известно о роли России

По данным украинской стороны, РФ не только передала координаты, но и дала аналитическую оценку слабым местам энергетической системы Израиля.

Ранее президент Украины заявлял, что Россия уже передавала Ирану спутниковые разведданные по энергетической инфраструктуре этой страны.

Это свидетельствует об углублении военного сотрудничества между Москвой и Тегераном , что может иметь серьезные последствия для безопасности в регионе.

