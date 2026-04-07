Коли закінчиться війна в Ірані: Венс готовий вийти на передову переговорів

Віце-президент США Джей Ді Венс може найближчим часом підключитися до переговорів з Іраном, якщо неофіційні контакти перейдуть у формат прямого діалогу. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела в адміністрації.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

На даному етапі переговорний процес займаються спецпредставником Дональда Трампа Стівом Уіткоффом і його зятем Джаредом Кушнером. Проте, за інформацією співрозмовників видання, участь Венса розглядається як наступний крок – у разі, якщо посередникам вдасться досягти відчутного прогресу.

Потенційне підключення віце-президента сигналізує про готовність Вашингтона шукати дипломатичний вихід із кризи. Але цей сигнал звучить і натомість жорсткої риторики Пентагону. Голова оборонного відомства Піт Хегсет раніше заявив про підготовку "безпрецедентних ударів" по Ірану найближчими днями, що посилює контраст між військовим тиском та дипломатичними зусиллями.

Як зазначають джерела, Венс у перші дні конфлікту залишався в тіні, уникаючи публічних виступів та коментарів. Проте він підтримував зв'язок із посередниками та брав участь у закулісних обговореннях.

Politico також наголошує, що віце-президент став одним із останніх представників адміністрації, хто публічно підтримав удари по Ірану. При цьому Білий дім відкидає твердження про його пасивність, вказуючи на участь Венса у публічних заходах та інтерв'ю, включаючи ефір Fox News за кілька днів після початку бойових дій.

Таким чином, Вашингтон одночасно демонструє готовність до ескалації та пошуку компромісу та роль Венса в цьому балансі може виявитися вирішальною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС проти ударів по Ірану: Кошта різко відповів на погрози Трампа.



