Россия активно готовит Иран к войне с США: какое вооружение получил Тегеран

Появились визуальные доказательства поставок в Иран российских ударных вертолетов Ми-28НЕ. Фотографии, которые оказались в Сети, проанализировали специалисты портала Defense Express.

Вертолет Ми-28НЕ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что это именно первая партия вертолетов, которая недавно прибыла в страну. Одним из доказательств этого называют сообщение репортера для иранского государственного медиа Tasnim News.

Специалисты Defense Express обращают внимание на то, что вертолет на фото находится в "разборном" состоянии, характерном именно для транспортировки. Поэтому, хотя точных данных нет, снимки свидетельствуют, что машина, вероятно, была получена совсем недавно.

Некоторые пользователи соцсетей определили геолокацию, где были зафиксированы российские вертолеты. Оказалось, что это ангары компании Pars Aerospace Services Company в Тегеране.

Военный портал акцентирует, что о поставке Ми-28НЕ вместе с истребителями четвертого поколения Су-35С в Иран официально объявили еще в ноябре 2023 года, хотя слухи об этом ходили с января того же года.

По мнению специалистов, россияне могли передать как подержанные вертолеты, так и машины, изготовленные с нуля. Второй вариант выглядит более правдоподобным, ведь иранцы, вероятно, ждали новые борты.

В целом, Ми-28НЕ могут стать значительным усилением для Ирана. Сейчас его вертолетный парк включает до 50 единиц AH-1J Cobra и неизвестное количество одноместных легких HESA Shahed 285, созданных на базе Bell 206. Это морально устаревшие вертолеты, которые почти никак не смогут повлиять на ход боевых действий.

