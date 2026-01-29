Росія активно готує Іран до війни зі США: яке озброєння отримав Тегеран

З'явилися візуальні докази поставок до Ірану російських ударних вертольотів Мі-28НЕ. Фотографії, які опинилися в Мережі, проаналізували спеціалісти порталу Defense Express.

Вертоліт Мі-28НЕ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що це саме перша партія гелікоптерів, яка нещодавно прибула до країни. Одним із доказів цього називають повідомлення репортера для іранського державного медіа Tasnim News.

Фахівці Defense Express звертають увагу на те, що гелікоптер на фото знаходиться у "розбірному" стані, характерному саме для транспортування. Тому, хоча точних даних немає, знімки свідчать, що машину, ймовірно, було отримано зовсім недавно.

Деякі користувачі соцмереж визначили геолокацію, де було зафіксовано російські гелікоптери. Виявилося, що це ангари компанії Pars Aerospace Services Company у Тегерані.

Військовий портал наголошує, що про постачання Мі-28НЕ разом із винищувачами четвертого покоління Су-35С до Ірану офіційно оголосили ще у листопаді 2023 року, хоча чутки про це ходили з січня того ж року.

На думку фахівців, росіяни могли передати як вертольоти, так і машини, виготовлені з нуля. Другий варіант виглядає більш правдоподібним, адже на іранців, ймовірно, чекали нові борти.

Загалом Мі-28НЕ можуть стати значним посиленням для Ірану. Зараз його вертолітний парк включає до 50 одиниць AH-1J Cobra і невідому кількість одномісних легких HESA Shahed 285, створених на базі Bell 206. Це морально застарілі гелікоптери, які майже ніяк не зможуть вплинути на перебіг бойових дій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран зухвало відповів США: чи справді гряде велика війна.