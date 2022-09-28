logo

BTC/USD

18905.75

ETH/USD

1292.53

LTC/USD

52.59

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Россия начала сотрудничать с Талибаном и заключила соглашение о поставке ресурсов
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия начала сотрудничать с Талибаном и заключила соглашение о поставке ресурсов

Талибанское движение подписало временное соглашение с РФ.

сегодня, 12:42
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Талибан смог добиться соглашения о поставках пшеницы, газа, бензина и дизельного топлива в Афганистан из России. Об этом сообщает исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи информационному агентству Reuters.

Россия начала сотрудничать с Талибаном и заключила соглашение о поставке ресурсов

Россия начала сотрудничать с Талибаном и заключила соглашение. Фото с открытых источников

По словам Азизи, российская сторона предложила хорошую скидку на свои товары. А Афганистан уже давно работает над поиском партнеров.

Интересно, что это первое серьезное международное экономическое соглашение, которое смогло заключить Талибан с начала захвата власти в Афганистане. Все это время исламское религиозное движение было отсечено от глобального мира. До сих пор ни одна страна не признает Талибан властью. Талибанское движение на протяжении 20 лет воевало за власть в Афганистане и смогло ее захватить только после ухода из страны американских войск.

Большинство стран могут признать власти Талибана в Афганистане, если те изменят свой политический курс. Для этого необходимо соблюдать права человека, адекватное отношение к женщинам и разорвать связи с различными группами боевиков.

Хотя Российская Федерация до сих пор не признает талибанское правительство, в Афганистане продолжает работать российское посольство, в отличие от большинства стран. Также РФ принимала на своей территории лидеров террористической группировки, прежде чем они захватили власть в Афганистане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что об афганце, который сотрудничал с американцами, но после их ухода из страны тот похитил вертолет и передал его Талибану.

Также "Комментарии" сообщали об условиях признания Талибана США. Байден в речи подчеркнул, что пока афганское правительство не вернет их пленника, о признании Талибана просто не может идти речи.




 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/exclusive-afghan-taliban-sign-deal-russian-oil-products-gas-wheat-2022-09-27/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!