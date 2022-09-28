Россия начала сотрудничать с Талибаном и заключила соглашение о поставке ресурсов

Талибан смог добиться соглашения о поставках пшеницы, газа, бензина и дизельного топлива в Афганистан из России. Об этом сообщает исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи информационному агентству Reuters.



Россия начала сотрудничать с Талибаном и заключила соглашение. Фото с открытых источников

По словам Азизи, российская сторона предложила хорошую скидку на свои товары. А Афганистан уже давно работает над поиском партнеров.

Интересно, что это первое серьезное международное экономическое соглашение, которое смогло заключить Талибан с начала захвата власти в Афганистане. Все это время исламское религиозное движение было отсечено от глобального мира. До сих пор ни одна страна не признает Талибан властью. Талибанское движение на протяжении 20 лет воевало за власть в Афганистане и смогло ее захватить только после ухода из страны американских войск.

Большинство стран могут признать власти Талибана в Афганистане, если те изменят свой политический курс. Для этого необходимо соблюдать права человека, адекватное отношение к женщинам и разорвать связи с различными группами боевиков.

Хотя Российская Федерация до сих пор не признает талибанское правительство, в Афганистане продолжает работать российское посольство, в отличие от большинства стран. Также РФ принимала на своей территории лидеров террористической группировки, прежде чем они захватили власть в Афганистане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что об афганце, который сотрудничал с американцами, но после их ухода из страны тот похитил вертолет и передал его Талибану.

Также "Комментарии" сообщали об условиях признания Талибана США. Байден в речи подчеркнул, что пока афганское правительство не вернет их пленника, о признании Талибана просто не может идти речи.













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