logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Россия помогает подавлять протесты в Иране: аналитики назвали факты
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия помогает подавлять протесты в Иране: аналитики назвали факты

Среди прочего РФ активно поддерживает иранский режим на дипломатическом уровне, используя статус постоянного члена Совета Безопасности ООН.

15 января 2026, 20:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

По данным международных аналитиков, Россия активно поддерживает власти Ирана в подавлении протестов.

Россия помогает подавлять протесты в Иране: аналитики назвали факты

В Иране продолжаются протесты. Фото: из открытых источников

Для этого Москва, в частности, поставляет иранскому режиму оружие и технологии для контроля. В то же время, Кремль не спешит с прямым военным вмешательством, сохраняя собственные интересы. Об этом пишет Foreign Policy.

По информации издания, Россия хоть и не вводит войска в Иран, однако активно помогает режиму усиливать репрессии.

Среди прочего Москва поставляет в Иран автоматы, снайперские винтовки, бронетехнику и вертолеты. Кроме того, РФ передает режиму технологии для контроля над интернетом и противодействия протестам и тому подобное.

По информации издания, после предварительных волн протестов делегация Ирана посетила предприятия российского оборонного конгломерата, где обсуждали электрошокеры, световые гранаты и взрывные заряды, предназначенные для нейтрализации демонстрантов.

Иранские власти также массово отключают интернет, что парализовало общество, но позволило сохранить работу правительственных платформ и банковских систем. Это позволяет режиму полностью контролировать коммуникации и координировать силы без прямого вмешательства извне.

РФ также активно поддерживает режим на дипломатическом уровне, используя статус постоянного члена Совета Безопасности ООН для блокирования или смягчения санкций против Ирана.

По данным аналитиков, прямое военное вмешательство Москвы пока остается маловероятным. Ведь Кремль выбирает стратегию косвенной помощи, пытаясь "сохранить правдоподобное расстояние" от внутренних репрессий в Иране.

Как сообщал портал "Комментарии", накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление на фоне обострения ситуации в Иране. По его словам, убийства в этой стране якобы прекратились. Американский президент также сообщил, что запланированные казни задержанных протестующих в Иране якобы отменили.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://foreignpolicy.com/2026/01/14/iran-russia-moscow-khamenei-putin-protests/#cookie_message_anchor
Теги:

Новости

Все новости