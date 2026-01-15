Россия помогает подавлять протесты в Иране: аналитики назвали факты

По данным международных аналитиков, Россия активно поддерживает власти Ирана в подавлении протестов.

В Иране продолжаются протесты. Фото: из открытых источников

Для этого Москва, в частности, поставляет иранскому режиму оружие и технологии для контроля. В то же время, Кремль не спешит с прямым военным вмешательством, сохраняя собственные интересы. Об этом пишет Foreign Policy.

По информации издания, Россия хоть и не вводит войска в Иран, однако активно помогает режиму усиливать репрессии.

Среди прочего Москва поставляет в Иран автоматы, снайперские винтовки, бронетехнику и вертолеты. Кроме того, РФ передает режиму технологии для контроля над интернетом и противодействия протестам и тому подобное.

По информации издания, после предварительных волн протестов делегация Ирана посетила предприятия российского оборонного конгломерата, где обсуждали электрошокеры, световые гранаты и взрывные заряды, предназначенные для нейтрализации демонстрантов.

Иранские власти также массово отключают интернет, что парализовало общество, но позволило сохранить работу правительственных платформ и банковских систем. Это позволяет режиму полностью контролировать коммуникации и координировать силы без прямого вмешательства извне.

РФ также активно поддерживает режим на дипломатическом уровне, используя статус постоянного члена Совета Безопасности ООН для блокирования или смягчения санкций против Ирана.

По данным аналитиков, прямое военное вмешательство Москвы пока остается маловероятным. Ведь Кремль выбирает стратегию косвенной помощи, пытаясь "сохранить правдоподобное расстояние" от внутренних репрессий в Иране.

Как сообщал портал "Комментарии", накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление на фоне обострения ситуации в Иране. По его словам, убийства в этой стране якобы прекратились. Американский президент также сообщил, что запланированные казни задержанных протестующих в Иране якобы отменили.