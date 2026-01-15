Чи будуть США атакувати Іран: Трамп зробив нову заяву

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву на тлі загострення ситуації в Ірані.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, вбивства у цій країні нібито припинилися. Про це Трамп сказав на брифінгу в Білому домі, повідомляє CNN.

"У нас є новини щодо Ірану, які ми збираємось обговорити. Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються", — заявив Трамп.

За словами американського президента, заплановані страти затриманих протестувальників в Ірані нібито скасували. Однак, ситуацію Трамп ще збирається з’ясувати.

"Так мені повідомили, і маю добрі джерела. Ми це з'ясуємо. Я впевнений, що якщо це все-таки станеться, ми всі будемо дуже засмучені, і ви теж будете дуже засмучені. Але мені щойно передали інформацію про те, що вбивства зупинено, страти зупинено. Вони не збираються проводити страту, про яку багато хто говорив останні пару днів. Сьогодні мав бути день страти", — зазначив Трамп.

Разом з тим на Близькому Сході фіксують активність авіації США. За даними ЗМІ, щонайменше шість американських літаків-заправників вилетіли курсом на авіабазу Аль-Удейда в Катарі.

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати можуть перейти до силового сценарію проти Ірану вже найближчої доби. У дипломатичних колах зростає переконання, що Вашингтон серйозно розглядає варіант військового втручання у найближчі 24 години. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела серед європейських посадовців.

Окремо ізраїльський представник заявив агентству, що Дональд Трамп, ймовірно, вже ухвалив принципове рішення щодо застосування сили, хоча остаточні параметри операції — масштаби та точний час — ще можуть уточнюватися. За інформацією видання, Трампу та його адміністрації вже передали список із 50 військових цілей.