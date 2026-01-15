Росія допомагає придушувати протести в Ірані: аналітики назвали факти

За даними міжнародних аналітиків, Росія активно підтримує владу Ірану у придушенні протестів.

В Ірані тривають протести. Фото: з відкритих джерел

Для цього Москва, зокрема, постачає іранському режиму зброю та технології для контролю. Водночас Кремль не поспішає із прямим військовим втручанням, зберігаючи власні інтереси. Про це пише Foreign Policy.

За інформацією видання, Росія хоча й не вводить війська до Ірану, однак активно допомагає режиму посилювати репресії.

Серед іншого, Москва постачає до Ірану автомати, снайперські гвинтівки, бронетехніку та вертольоти. Окрім того, РФ передає режиму технології для контролю над інтернетом та протидії протестам тощо.

За інформацією видання, після попередніх хвиль протестів делегація Ірану відвідала підприємства російського оборонного конгломерату, де обговорювали електрошокери, світлові гранати та вибухові заряди, призначені для нейтралізації демонстрантів.

Іранська влада також масово відключає інтернет, що паралізувало суспільство, але дозволило зберегти роботу урядових платформ та банківських систем. Це дозволяє режиму повністю контролювати комунікації та координувати сили без прямого втручання ззовні.

РФ також активно підтримує режим на дипломатичному рівні, використовуючи статус постійного члена Ради Безпеки ООН для блокування або пом’якшення санкцій проти Ірану.

За даними аналітиків, пряме військове втручання Москви поки залишається малоймовірним. Адже Кремль обирає стратегію непрямої допомоги, намагаючись "зберегти правдоподібну відстань" від внутрішніх репресій в Ірані.

Як повідомляв портал "Коментарі", напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву на тлі загострення ситуації в Ірані. За його словами, вбивства у цій країні нібито припинилися. Американський президент також повідомив, що заплановані страти затриманих протестувальників в Ірані нібито скасували.