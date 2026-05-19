Россия поможет с мирным соглашением США и Ирана: какой ультиматум озвучил Тегеран

Иран передал США обновленное мирное предложение по ядерной программе, в котором фигурирует неожиданное условие – 400 килограммов высокообогащенного урана Тегеран готов передать не Вашингтону, а России. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа.

Иран.

Согласно утечкам, иранская сторона предлагает длительное поэтапное перемирие с политически выверенными формулировками, которые позволят руководству страны избежать имиджевых потерь внутри государства. При этом Тегеран согласен лишь на замораживание ядерной программы, но категорически не рассматривает ее полную ликвидацию.

Одним из ключевых пунктов нового плана стала передача России около 400 килограммов высокообогащенного урана. Этот шаг может стать серьезным раздражителем для США и союзников, учитывая тесное военное и политическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

Кроме ядерного вопроса, Иран предложил отдельный механизм урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива. Тегеран выступает за постепенное и безопасное открытие стратегического морского маршрута при посредничестве Пакистана и Омана, которые должны выступить гарантами безопасности. При этом вопрос судоходства Иран предлагает вывести за рамки ядерных переговоров.

Наиболее чувствительные темы – дальнейшее обогащение урана и будущее ядерной программы – Тегеран предлагает перенести на следующие этапы переговоров.

В Вашингтоне к инициативе отнеслись сдержанно. По данным Axios, американские чиновники считают обновленное предложение лишь “незначительным улучшением” предыдущей версии и пока не видят в нем достаточных оснований для полноценной сделки.

США также не готовы полностью размораживать иранские активы. Пока Вашингтон согласился открыть доступ лишь к четверти заблокированных средств, однако Тегеран требует пересмотра этой позиции.

Дополнительную интригу внесло иранское агентство Tasnim, заявившее, что США якобы готовы временно ослабить нефтяные санкции на период переговоров. Официального подтверждения этой информации со стороны Ирана пока нет.

