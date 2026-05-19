Росія допоможе з мирною угодою США та Ірану: який ультиматум озвучив Тегеран

Іран передав США оновлену мирну пропозицію щодо ядерної програми, в якій фігурує несподівана умова – 400 кілограмів високозбагаченого урану Тегеран готовий передати не Вашингтону, а Росії. Про це повідомляє Al Arabiya із посиланням на джерела, знайомі зі змістом документа.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Згідно з витоками, іранська сторона пропонує тривале поетапне перемир'я з політично вивіреними формулюваннями, які дозволять керівництву країни уникнути іміджевих втрат усередині держави. При цьому Тегеран погоджується лише на заморожування ядерної програми, але категорично не розглядає її повну ліквідацію.

Одним із ключових пунктів нового плану стала передача Росії близько 400 кілограмів високозбагаченого урану. Цей крок може стати серйозним подразником для США та союзників, враховуючи тісне військове та політичне співробітництво Москви та Тегерана.

Окрім ядерного питання, Іран запропонував окремий механізм урегулювання ситуації навколо Ормузької протоки. Тегеран виступає за поступове та безпечне відкриття стратегічного морського маршруту за посередництвом Пакистану та Оману, які мають виступити гарантами безпеки. При цьому питання судноплавства Іран пропонує вивести за межі ядерних переговорів.

Найбільш чутливі теми – подальше збагачення урану та майбутнє ядерної програми – Тегеран пропонує перенести на наступні етапи переговорів.

У Вашингтоні до ініціативи поставилися стримано. За даними Axios, американські чиновники вважають оновлену пропозицію лише "незначним поліпшенням" попередньої версії і поки що не бачать у ньому достатніх підстав для повноцінної угоди.

США також готові повністю розморожувати іранські активи. Поки що Вашингтон погодився відкрити доступ лише до чверті заблокованих коштів, проте Тегеран вимагає перегляду цієї позиції.

Додаткову інтригу внесло іранське агентство Tasnim, яке заявило, що США нібито готові тимчасово послабити нафтові санкції на період переговорів. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Ірану наразі немає.

