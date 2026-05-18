Все решится за считанные дни: в Белом доме срочно обсуждают новый сценарий против Ирана
Все решится за считанные дни: в Белом доме срочно обсуждают новый сценарий против Ирана

Переговоры заходят в тупик, Тегеран отказывается уступать по ядерной программе, а в окружении Трампа всё громче говорят о силовом варианте

18 мая 2026, 07:01
Президент США Дональд Трамп уже в ближайшие дни проведет экстренные консультации с ключевой командой по национальной безопасности по поводу возможных военных действий против Ирана. Как сообщает Axios, Белый дом все серьезнее рассматривает силовой сценарий на фоне фактического провала дипломатических переговоров с Тегераном.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным американских чиновников, Трамп по-прежнему рассчитывает добиться соглашения, которое позволило бы остановить эскалацию и избежать большой войны на Ближнем Востоке. Однако власти Ирана не готовы принимать большинство требований Вашингтона и отказываются идти на существенные уступки в вопросе своей ядерной программы. Именно это вновь вернуло в повестку дня вариант военного вмешательства.

Источники утверждают, что уже во вторник Трамп намерен собрать в Ситуационном центре Белого дома главных представителей силового блока США, чтобы обсудить возможные варианты действий против Ирана. Речь может идти как о прямых ударах, так и о более масштабной операции с участием союзников Вашингтона.

При этом обсуждения идут не впервые. По информации Axios, еще в субботу Трамп провел закрытую встречу в своем гольф-клубе в штате Вирджиния, где вместе с членами команды нацбезопасности анализировал ситуацию вокруг Ирана и дальнейшие шаги США.

На встрече присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланик Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Ратклифф.

Кроме того, в воскресенье Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Главной темой переговоров также стала ситуация вокруг Ирана, что может свидетельствовать о координации действий между Вашингтоном и Тель-Авивом на фоне стремительно растущего напряжения в регионе.

Источник: https://www.axios.com/2026/05/17/trump-iran-warning-harder-strikes
