Россия пыталась помочь Ирану за несколько часов до атаки Израиля: детали

Россия передала Ирану разведывательные данные. Это произошло за несколько часов до начала атаки Израиля на Иран 26 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News Arabia".

Удар по Ирану. Фото: из открытых источников

Источник издания отмечает, что Москва связалась с Тегераном, сообщив перед этим о перемещении американских и израильских военных. По словам собеседника, Кремль предоставил эту информацию из-за "сотрудничества с Ираном и снижения эскалации в регионе".

Как пишет Sky News Arabia, Иран приуменьшил последствия израильской атаки. Тегеран утверждал, что на некоторых объектах были "небольшие последствия". При этом иранские СМИ отрицали заявления Израиля об ударах по 20 точкам и об участии 100 израильских военных самолетов в атаке.

Как добавляет издание, заявления Ирана подтверждают, что израильские удары были направлены на военные базы в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран.

Читайте также на портале "Комментарии" — армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам. В ударах на расстоянии около 1600 километров от Израиля участвовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики.

Сообщается, что все самолеты, успешно выполнив поставленные задания, благополучно вернулись в Израиль. Удары наносились несколькими волнами в течение нескольких часов в разных районах Ирана.

"Ответный удар был нанесен, и миссия была выполнена. Наши самолеты благополучно вернулись домой", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Израильские военные утверждают, что удары были нанесены по иранским военным объектам, включая батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет, которые использовались при иранских атаках на Израиль 1 октября и 14 апреля.

Также издание "Комментарии" сообщало – появилась первая реакция Пентагона на атаку Израиля на Иран.



