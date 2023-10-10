Россия знала, что ХАМАС готовился напасть на Израиль: у Буданова раскрыли детали

Российские власти знали о подготовке боевиков ХАМАС к нападению на Израиль, которое произошло 7 октября. Кроме того, Москва предоставила террористам вооружение, захватившее в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

"По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины", — рассказал Черняк.

Кроме того, украинской разведке известно, что российские ПИК взаимодействуют с ХАМАСом, в частности, в плане обмена опытом ведения боевых действий.

"Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАСа и для распространения очередной пропаганды против Украины и для отвлечения внимания мира от российской агрессии", — отметил Черняк.

По оценкам ГУР, уже несколько групп, выполняющих задачи российских спецслужб, действуют на территориях боевых действий исключительно в интересах России, добавляет собеседник.

Напомним, что в мае прошлого года представительная делегация из сектора Газа посетила РФ, где встречалась с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Также главари ХАМАС, признанной террористической группировкой в США, ЕС и Израиле и многих других странах, ранее много раз встречались с российскими дипломатами.

Россия сотрудничает с Ираном, чтобы поставлять большое количество дронов для атак на Украину, а теперь еще и для того, чтобы поощрять атаки на Израиль. Кроме того, Москва развивала и поддерживала связи с палестинскими террористическими группами и отдельными экстремистами еще с советских времен.

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