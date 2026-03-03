Руины вместо выборов: Израиль нанес удар по иранским чиновникам, выбиравшим преемника Хаменеи

Ситуация в Иране обостряется: по сообщениям международных СМИ, израильские силы нанесли масштабный удар по зданию Совета экспертов в городе Кум. Атака произошла в критически важный момент – когда 88 самых влиятельных чиновников и священнослужителей страны собрались для избрания нового Верховного лидера (аятоллы).

Фото: Fox News / Х

Как утверждает издание Clash Report, "Израиль ударил по 88 высокопоставленным чиновникам Ирана в тот момент, когда они выбирали нового Верховного лидера страны". Эту информацию подтверждает и источник Fox News среди израильских официальных лиц, отмечая, что обстрелы произошли непосредственно во время заседания.

По имеющимся данным, авиаудар был совершен именно тогда, когда шел подсчет голосов. Очевидцы и медиа описывают последствия как катастрофические: на месте здания, где проходило собрание, теперь сплошные руины.

Это событие стало продолжением серии ликвидаций топ-руководства страны. В частности, накануне стало известно о гибели исполняющего обязанности министра обороны Ирана, который пробыл в своей должности лишь одни сутки.

В то же время, официальный Тегеран пытается приуменьшить масштабы потерь. Государственное телевидение IRIB заявило, что "здания были эвакуированы заранее, и о жертвах не сообщалось". Несмотря на эти возражения, эксперты считают, что такой удар по органу, ответственному за наследственность власти может привести к политическому хаосу в стране.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Иране умерла Мансуре Ходжасте Багерзаде, которая 60 лет была супругой верховного лидера страны Али Хаменеи, ранее погибшего в результате авиаударов. Об этом сообщили иранские агентства Sabereen News, Mehr и местный телеканал Al Alam.