Дружина вбитого Верховного лідера Ірану Хаменеї померла: що сталося

У Ірані померла Мансуре Ходжасте Багерзаде, яка 60 років була дружиною верховного лідера країни Алі Хаменеї, який раніше загинув унаслідок авіаударів. Про це повідомили іранські агентства Sabereen News, Mehr та місцевий телеканал Al Alam.

Померла дружина Алі Хаменеї Мансуре Ходжасте. Фото з відкритих джерел

За даними іранських ЗМІ, Мансуре Ходжасте Багерзаде отримала тяжкі поранення під час атаки США та Ізраїлю на резиденцію аятоли в Тегерані 28 лютого, де був убитий Алі Хаменеї. Після цього дружина верховного лідера Ірану впала в кому, а згодом померла від отриманих травм.

Мансуре Ходжасте народилася в релігійній родині в Мешхеді. Її батько, Мохаммед Есмаїл Ходжасте Багерзаде, був відомим бізнесменом. З Алі Хаменеї вона познайомилася у 1964 році на приватній церемонії, а вже наступного року пара одружилася. У подружжя було шестеро дітей, чотири сини та дві доньки. Попри 60 років у шлюбі з Алі Хаменеї Мансуре Ходжасте рідко з’являлася на публіці та не коментувала ситуацію в країні, за що в країні її називали "невидима жінка".

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль завдали авіаударів по цілях в Ірані. Серед атак була штаб-квартира Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Тегерані та іранські військові цілі, зокрема збройові об'єкти. Іран відповів ударами по американських базах у регіоні, Ізраїлі та інфраструктурі в кількох країнах регіону.

1 березня іранська влада підтвердила, що Алі Хаменеї був убитий попереднього ранку у своїй резиденції. Також повідомлялося, що разом з Хаменеї загинули його дочка, онука, невістка та зять.

