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С дикарями больше никто разговаривать не будет: в Израиле озвучили главную цель в войне

Посол Израиля в ООН заявил, что нужно уничтожить ХАМАС, переговоров быть не может

сегодня, 07:14
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Кравцев Сергей
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Израиль не намерен вести переговоры с боевиками террористической группировки ХАМАС. Теперь есть только одна цель – полное уничтожение террористов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, сообщает "CNN".

С дикарями больше никто разговаривать не будет: в Израиле озвучили главную цель в войне

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Фото: facebook.com/gilad.erdan

"Эпоха переговоров с этими дикарями закончилась. Пора уничтожить инфраструктуру террора ХАМАС, полностью стереть ее с лица земли, чтобы подобные ужасы больше никогда не повторились", — заявил посол перед закрытым заседанием Совбеза ООН.


Эрдан также обратился к мировому сообществу показать свое отношение к происходящему, ведь преступление боевиков ХАМАС увидел весь мир, они задокументированы, атаки на Израиль должны быть осуждены.

Дипломат подчеркнул, Израиль выставляет всего одно требование – военные преступления ХАМАС должны получить осуждение. Израиль должен почувствовать поддержку цивилизованного мира, ведь он должен сражаться с таким злом не один, а с другими цивилизованными странами. Пока свободный мир в опасности, никто не должен чувствовать, что происходящее его не касается.

Читайте также на портале "Комментарии" — идут третьи сутки после атаки ХАМАС на Израиль. Эскалация продолжается. Ливанская "Хезболла", поддерживаемая Ираном, начала атаковать юг Израиля. И израильский военно-политический кабинет ввел в действе пункт "40 алеф", что фактически означает признание состояния войны. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – эскалация на Ближнем Востоке: как отреагировал мир – в чем опасность конфликта.




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Источник: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-gaza-attack-10-08-23/index.html
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