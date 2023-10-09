С дикарями больше никто разговаривать не будет: в Израиле озвучили главную цель в войне

Израиль не намерен вести переговоры с боевиками террористической группировки ХАМАС. Теперь есть только одна цель – полное уничтожение террористов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, сообщает "CNN".

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Фото: facebook.com/gilad.erdan

"Эпоха переговоров с этими дикарями закончилась. Пора уничтожить инфраструктуру террора ХАМАС, полностью стереть ее с лица земли, чтобы подобные ужасы больше никогда не повторились", — заявил посол перед закрытым заседанием Совбеза ООН.

Эрдан также обратился к мировому сообществу показать свое отношение к происходящему, ведь преступление боевиков ХАМАС увидел весь мир, они задокументированы, атаки на Израиль должны быть осуждены.

Дипломат подчеркнул, Израиль выставляет всего одно требование – военные преступления ХАМАС должны получить осуждение. Израиль должен почувствовать поддержку цивилизованного мира, ведь он должен сражаться с таким злом не один, а с другими цивилизованными странами. Пока свободный мир в опасности, никто не должен чувствовать, что происходящее его не касается.

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