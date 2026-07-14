«Самолет Судного дня» Путина покинул Тегеран за несколько часов до ударов США: что удивило

Российский специальный самолет Ту-214ПУ, который неофициально называют "самолетом Судного дня", совершил загадочный визит в Тегеран накануне масштабных авиаударов США по территории Ирана. Об этом обратили внимание после анализа данных сервиса AirNav Radar.

Ту-214ПУ. Фото: из открытых источников

Согласно информации системы мониторинга полетов, самолет с регистрационным номером RA-64531 прибыл в столицу Ирана утром 13 июля. В Тегеране он находился менее 12 часов, после чего покинул международный аэропорт имени Имама Хомейни и отправился в Пекин, где приземлился ночью 14 июля.

Примечательно, что через несколько часов после отлета российского борта Центральное командование Вооруженных сил США начало масштабную воздушную операцию против военных объектов Ирана. По официальным данным, удары продолжались более пяти часов и охватили ряд стратегических районов, в том числе Бандар-Аббас, Бушер, Чабахар и другие порты.

Американская сторона заявила, что операция была ответом на атаки Ирана против коммерческого судоходства в районе Ормузского пролива. Накануне Министерство обороны ОАЭ сообщило о поражении двух нефтяных танкеров, а Корпус стражей исламской революции фактически подтвердил причастность к инциденту.

Ту-214ПУ принадлежит к числу специальных самолетов правительственной связи России. Такие машины используются для обеспечения защищенного управления государственным руководством во время кризисных ситуаций, из-за чего получили неофициальное название "самолеты Судного дня". Причины пребывания в Тегеране официально не раскрываются.

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