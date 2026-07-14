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США перетворюють Іран на руїни: що опинилося під вогнем

Вашингтон заявив про успішне знищення військової інфраструктури, яка, за версією Пентагону, загрожувала судноплавству у регіоні

14 липня 2026, 06:55
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Кравцев Сергей

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) оголосило про завершення чергової масштабної воєнної операції проти Ірану. Американська авіація завдала серії високоточних ударів відразу по кількох стратегічних об'єктах у шести містах країни, заявивши, що метою операції стало ослаблення можливостей Тегерана проводити атаки в акваторії Перської затоки та Ормузької протоки.

США перетворюють Іран на руїни: що опинилося під вогнем

Загострення на Близькому Сході. Фото: з відкритих джерел

За даними CENTCOM, операція завершилася ввечері 13 липня за східним часом США і тривала близько п'ятої години. За цей час американські сили атакували військові об'єкти у Буширі, Чахбахарі, Джаську, Конараку, на острові Абу-Муса та в Бендер-Аббасі – районах, які мають ключове значення для контролю над морськими комунікаціями.

У Пентагоні повідомили, що удари були спрямовані проти берегових ракетних комплексів, систем протикорабельної оборони, інфраструктури безпілотної авіації та морських військових засобів. За оцінкою американських військових, саме ці об'єкти могли використовуватися для нападів на комерційні судна, що проходять через один із найважливіших світових торгових маршрутів.

У CENTCOM наголосили, що операція стала частиною зусиль США щодо забезпечення безпеки міжнародного судноплавства та стримування подальшої ескалації на Близькому Сході. У відомстві також нагадали, що в регіоні зараз перебувають понад 50 тисяч американських військовослужбовців, які продовжують виконувати завдання щодо підтримки стабільності та готові до оперативного реагування на можливі загрози.

Нова військова операція стала черговим сигналом, що напруженість між Вашингтоном і Тегераном залишається вкрай високою, а ризик подальшого розширення конфлікту зберігається.

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Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2076854222046240975
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