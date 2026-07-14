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«Літак Судного дня» Путіна залишив Тегеран за кілька годин до ударів США: що здивувало

Спецборт Ту-214ПУ відвідав столицю Ірану незадовго до початку масштабної американської операції, після чого вирушив до Китаю

14 липня 2026, 15:30
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Кравцев Сергей

Російський спеціальний літак Ту-214ПУ, який неофіційно називають "літаком Судного дня", здійснив загадковий візит до Тегерана напередодні масштабних авіаударів США по території Ірану. На це звернули увагу після аналізу даних сервісу AirNav Radar.

«Літак Судного дня» Путіна залишив Тегеран за кілька годин до ударів США: що здивувало

Ту-214ПУ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією системи моніторингу польотів, літак із реєстраційним номером RA-64531 прибув до столиці Ірану 13 липня вранці. У Тегерані він перебував менш ніж 12 годин, після чого залишив міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні та вирушив до Пекіна, де приземлився вночі 14 липня.

Примітно, що вже через кілька годин після відльоту російського борту Центральне командування Збройних сил США розпочало масштабну повітряну операцію проти військових об'єктів Ірану. За офіційними даними, удари тривали понад п'ять годин і охопили низку стратегічних районів, зокрема Бандар-Аббас, Бушер, Чабахар та інші порти.

Американська сторона заявила, що операція була відповіддю на атаки Ірану проти комерційного судноплавства в районі Ормузької протоки. Напередодні Міністерство оборони ОАЕ повідомило про ураження двох нафтових танкерів, а Корпус вартових ісламської революції фактично підтвердив причетність до інциденту.

Ту-214ПУ належить до спеціальних літаків урядового зв'язку Росії. Такі машини використовуються для забезпечення захищеного управління державним керівництвом під час кризових ситуацій, через що отримали неофіційну назву "літаки Судного дня". Причини перебування борту в Тегерані офіційно не розкриваються.

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