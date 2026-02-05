logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта для верблюдов
commentss НОВОСТИ Все новости

Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта для верблюдов

Саудовская Аравия запускает цифровой паспорт для верблюдов.

5 февраля 2026, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Саудовская Аравия официально ввела паспорта для верблюдов. Это цифровая и регуляторная система, которая должна упорядочить один из ключевых секторов для королевства. Инициатива создает уникальный идентификатор для каждого животного и объединяет данные о собственности, здоровье и породе в едином реестре, призванном повысить прозрачность торговли и эффективность государственного надзора.

Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта для верблюдов

Саудовская Аравия ввела паспорт верблюда. Фото из открытых источников

Проект с паспортами для верблюдов был представлен заместителем министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Мансур Аль-Мушаити. Он является частью Национальной программы развития животноводства и рыболовства и стремится синхронизировать цифровые и регуляторные инструменты в верблюжьем секторе.

Паспорт работает как полноценный идентификационный документ. В него вносят номер микрочипа и паспорта, имя животного, дату рождения, породу, пол, цвет, место рождения, дату и место выдачи документа, а также фотографии обеих сторон. Отдельный раздел в паспорте для верблюдов посвящен вакцинациям. Эти записи должны удостоверяться подписью и печатью ветеринара.

В министерстве Саудовской Аравии считают, что система станет базой для регулирования продаж, перевозок, передачи прав собственности и официальной документации. Ожидается, что это снизит количество споров, упростит проверку происхождения животных и повысит доверие между участниками рынка.

По данным переписи в Саудовской Аравии насчитывается более 2,23 млн. верблюдов, а количество владельцев достигает около 80 тысяч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Саудовской Аравии выпал снег. Замело пустыню, а верблюды мерзнут в снегу.

Также "Комментарии" писали, что в Дубае появится первая в мире Золотая улица в новом "Золотом районе" города.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/pidgin/articles/cj0nl0e14z1o.amp
Теги:

Новости

Все новости