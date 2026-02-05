Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта для верблюдов

Саудовская Аравия официально ввела паспорта для верблюдов. Это цифровая и регуляторная система, которая должна упорядочить один из ключевых секторов для королевства. Инициатива создает уникальный идентификатор для каждого животного и объединяет данные о собственности, здоровье и породе в едином реестре, призванном повысить прозрачность торговли и эффективность государственного надзора.

Саудовская Аравия ввела паспорт верблюда. Фото из открытых источников

Проект с паспортами для верблюдов был представлен заместителем министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Мансур Аль-Мушаити. Он является частью Национальной программы развития животноводства и рыболовства и стремится синхронизировать цифровые и регуляторные инструменты в верблюжьем секторе.

Паспорт работает как полноценный идентификационный документ. В него вносят номер микрочипа и паспорта, имя животного, дату рождения, породу, пол, цвет, место рождения, дату и место выдачи документа, а также фотографии обеих сторон. Отдельный раздел в паспорте для верблюдов посвящен вакцинациям. Эти записи должны удостоверяться подписью и печатью ветеринара.

В министерстве Саудовской Аравии считают, что система станет базой для регулирования продаж, перевозок, передачи прав собственности и официальной документации. Ожидается, что это снизит количество споров, упростит проверку происхождения животных и повысит доверие между участниками рынка.

По данным переписи в Саудовской Аравии насчитывается более 2,23 млн. верблюдов, а количество владельцев достигает около 80 тысяч.

