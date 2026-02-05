logo_ukra

Саудівська Аравія почне видавати паспорти для верблюдів
commentss НОВИНИ Всі новини

Саудівська Аравія почне видавати паспорти для верблюдів

Саудівська Аравія запускає цифровий паспорт для верблюдів.

5 лютого 2026, 13:05
Автор:
Slava Kot

Саудівська Аравія офіційно запровадила паспорти для верблюдів. Це цифрова та регуляторну систему, яка має впорядкувати один із ключових секторів для королівства. Ініціатива створює унікальний ідентифікатор для кожної тварини та об’єднує дані про власність, здоров’я і породу в єдиному реєстрі, покликаному підвищити прозорість торгівлі й ефективність державного нагляду.

Саудівська Аравія почне видавати паспорти для верблюдів

Саудівська Аравія запровадила паспорт верблюда. Фото з відкритих джерел

Проєкт про паспорти для верблюдів був представленим заступником міністра навколишнього середовища, водних ресурсів та сільського господарства Мансур Аль-Мушаїті. Він є частиною Національної програми розвитку тваринництва та рибальства і має на меті синхронізувати цифрові та регуляторні інструменти у верблюжому секторі.

Паспорт функціонує як повноцінний ідентифікаційний документ. До нього вносять номер мікрочипа і паспорта, ім’я тварини, дату народження, породу, стать, колір, місце народження, дату та місце видачі документа, а також фотографії з обох боків. Окремий розділ в паспорті для верблюдів присвячено вакцинаціям. Ці записи мають засвідчуватися підписом і печаткою ветеринара.

У міністерстві Саудівської Аравії вважають, що система стане базою для регулювання продажів, перевезень, передачі права власності та офіційної документації. Очікується, що це зменшить кількість суперечок, спростить перевірку походження тварин і підвищить довіру між учасниками ринку.

За даними перепису в Саудівській Аравії налічується понад 2,23 млн верблюдів, а кількість власників сягає близько 80 тисяч. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Саудівській Аравії випав сніг. Замело пустелю, а верблюди мерзнуть в снігу.

Також "Коментарі" писали, що в Дубаї з’явиться перша у світі Золота вулиця у новому "Золотому районі" міста.



Джерело: https://www.bbc.com/pidgin/articles/cj0nl0e14z1o.amp
