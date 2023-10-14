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Саудовская Аравия прекратила переговоры с Израилем по нормализации отношений

Саудовская Аравия довела свою позицию до властей США, которые поддерживают переговоры о нормализации отношений

сегодня, 15:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Саудовская Аравия приостановила переговоры с Израилем по нормализации отношений. Эр-Рияд вступает в контакт с Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Саудовская Аравия прекратила переговоры с Израилем по нормализации отношений

Израиль и Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

В рамках своего турне по странам Ближнего Востока госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Саудовскую Аравию. Как отмечают СМИ, Саудовская Аравия донесла свою позицию США, которые были инициатором нормализации отношений с Израилем.


Источники Bloomberg отметили, что Эр-Рияд описал этот шаг как паузу, а не как завершение дипломатических переговоров.

При этом конфликт ХАМАС и Израиля также подтолкнул Саудовскую Аравию к взаимодействию с Ираном. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман впервые по телефону поговорил с президентом Ирана.

Договор о нормализации отношений предполагает, что Саудовская Аравия признает Израиль и начнет с ним дипломатические и торговые отношения. В ответ Саудовская Аравия хочет добиться, чтобы Израиль пошел на уступки палестинцам, а США предоставили гарантии безопасности и помощь в ядерной программе.

СМИ отмечают, что договор о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля является важнейшим мирным соглашением на Ближнем Востоке за последние десятилетия.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-13/saudis-put-israel-normalization-on-hold-in-blow-to-us-goals
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