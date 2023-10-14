Во что может перерасти война Израиля с ХАМАС – кто ощутит ее последствия

Спустя ровно неделю после нового витка израильско-палестинского противостояния ситуация в зоне конфликта остается напряженной. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится начать масштабную наземную операцию в Секторе Газа. Боевики ХАМАС благодарят российского диктатора Владимира Путина, что тот открыто встал на их сторону. США пытаются предотвратить расползание эскалации на весь Ближний Восток. Украина делает свои выводы из очередного "погорячения", акцентируя, что тут явно есть российский след. Специально для издания "Комментарии" эксперты поделились ключевыми выводами и прогнозами касательно обострения на Ближнем Востоке.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Модель относительно мирного сосуществования израильтян и палестинцев – разрушена

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик акцентирует, что в военные действия на Ближнем Востоке втягиваются различные прокси-силы. Это не только ХАМАС и ИГИЛ, но и Хезболла, Исламский джихад и прочие, отмечает он.

от Катара от ряда других стран. Та же Саудовская Аравия приостановила переговорный процесс с Израилем. Не исключена вероятность бряцанья оружием, блокады, введения отдельных санкций со стороны стран, поддерживающих палестинцев, в отношении Израиля. Плюс – может быть поддержка оружием ХАМАСа или так называемых "сил сопротивления" (как сейчас пытаются обозначить переформатирование различных политических групп в Секторе Газа)", – прогнозирует эксперт. "Относительно нейтральные страны-соседи Израиля вынуждены реагировать. И им всё сложнее занимать нейтральную позицию, сдерживать эти самые прокси. Мы видим, что происходит в тех же Иордании и Египте, где правоохранителям приходится принимать даже жесткие меры, не давая радикалам прорваться на территорию Израиля. При этом начинает звучать более жесткая риторика от Турции

На Западе, продолжает он, сохраняется консенсус касательно поддержки Израиля и тех жестких мер, которые он реализует в Секторе Газа.

Сумеет ли нанести ключевое поражение ХАМАСу, нанося удары по складам, базам, военным заводам, максимально уничтожив руководство данной организации (не только Сектора Газа, но и за его пределами). После этого поймем – ожидать ли большого исхода палестинцев оттуда, либо это ограничится регионами, над которыми установится израильский наземный контроль", – считает Виталий Кулик. "Вскоре станет понятно, насколько успешно развернется операция Израиля в Секторе Газа. Удастся ли ему выдавить максимальное количество населения из региона

Он обращает внимание, что в Израиле звучат заявления о необходимости немедленной аннексии территорий, с которых он был атакован. И это не лишено определенного политического смысла для премьера Биньямина Нетаньяху, поясняет эксперт. Но такой шаг будет означать выход Израиля из прошлых соглашений.

"Впрочем, уже понятно, что прошлая модель относительно мирного сосуществования израильтян и палестинцев – разрушена. И придется искать новую модель, скорее всего, с помощью посредников. При этом следует понимать, что поддержка ХАМАСа на Западном берегу реки Иордан, где находится центр Палестинской автономии во главе с президентом Махмудом Аббасом, достаточно велика. Оттуда тоже происходят определенные обстрелы Израиля и вылазки против него. Но они минимальны, по сравнению с тем, что было из Сектора Газа, который контролируется ХАМАС. Однако пока ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины" – палестинская военизированная организация и политическая партия; одна из ведущих партий Государства Палестина) выжидает, что будет с ХАМАС – их прямым политическим конкурентом. И, по-хорошему, ФАТХ выгодно, чтобы ХАМАС были или уничтожен, или максимально ослаб, – отмечает Виталий Кулик. – Тогда именно ФАТХ остается главным переговорщиком с Израилем, причем – рукопожимаемым переговорщиком. И можно перезапускать общий диалог о территории будущей Палестины".

По мнению эксперта, если боевые действия на Ближнем Востоке быстро завершаться, это никак не отразится на поддержке Украины. А вот, если это будет война в долгую, с втягиванием в нее Сирии, Ливии, ряда других стран, с установлением израильского контроля над Сектором Газа и с последующей блокадой, если это затянется на годы – это однозначно ослабит поддержку Украины со стороны Запада.

"Да, пока мы слышим от США и НАТО в целом заверения, что они будут поддерживать всех своих союзников и выполнять все свои обязательства. Но, в отличие от нас, Израиль является ключевым стратегическим партнером Штатов на большом Ближнем Востоке. Это исторические отношения. И от них никто не будет отказываться. Потому, в случае затяжного конфликта в том регионе, именно Украину может ожидать сокращение военной помощи", – предупреждает Виталий Кулик.

Впрочем, успокаивает он, пока наиболее вероятным выглядит сценарий с несколькими месяцами операции ЦАХАЛ против ХАМАС, а также со сложными политическими решениями, которые придется принимать, прежде всего, арабским странам. Они, поясняет эксперт, заинтересованы в выходе на новые транспортные коридоры (проливы в Персидском заливе, газовые сектора в Средиземном море, газопроводы, которые саудиты собирались строить через Израиль). Все эти перспективы оказалась сейчас под вопросом. Что перевесит (экономические интересы или радикализм) покажет время.

который ведет прокси-войну не только в Израиле, но и в Сирии. Вроде бы, идет нормализация отношений Ирана с Саудовской Аравией, но это не значит, что они решили все свои вопросы в Йемене. В ряде регионов происходит попытка силой решить устаревшие исторические конфликты, воспользовавшись хаотизацией международных отношений. В воронку противостояния втягиваются новые и новые игроки. Российско-украинская война тут тоже – одна из составляющих. Не исключены конфликты на Дальнем Востоке, между Северной и Южной Кореями, между Индией и Китаем. В той же Африке и Китай, и Россия пытаются разрушить систему, выстроенную Великобританией и Францией со своими бывшими колониями. И в данный момент происходящее показывает слабость Запада перед неоколониализмом, организованном русскими через наемников типа вагнеровцев, а китайцами – через подкуп коррумпированных режимов", – констатирует Виталий Кулик. "Войну Израиля с ХАМАС не следует рассматривать в отрыве от других линий разлома, – уверен Виталий Кулик. – Там явно замешан Иран

Общая картина достаточно тревожная

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким комментарием:

Я ночью смотрел онлайн трансляцию разных камер наблюдения за Газой. И примерно в 23:30 там послышались звуки взрывов и авиации, взвыли сирены. Но характерно, что взрывы звучали, однако вспышек не было видно. Лишь столбы не то дыма, не то пыли. Возможно, это детонировали боеприпасы в подземных коммуникациях". "Уже поступили официальные данные, свидетельствующие о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в Секторе Газа

Общая картина достаточно тревожная, считает эксперт. Сейчас важно, чтобы никакая третья сторона не вмешалась в конфликт.

К тому же, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, уже побывавший в Израиле совершает турне по всему Ближнему Востоку. Выступая с такими же предостережениями, пытаясь не дать распространиться конфликту на весь регион Судя по сообщениям, что он встречался 13 октября в Иордании с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, речь идет также о том, кто возьмет на себя управление, администрирование Сектором Газа после того, как туда зайдут израильские войска. Выглядит так, что США хотят, чтобы таким администратором после выдавливания оттуда ХАМАС выступил именно Аббас", – отмечает Георгий Тука. "В США однозначно предупредили некоторые государства, которые могут пойти на подобное, о жестком наказании

Впрочем, продолжает он, даже после входа ЦАХАЛ в Сектор Газа, ситуация там будет оставаться напряженной. Ведь на том же Западном берегу реки Иордан израильские и палестинские наблюдатели говорят о значительной поддержке ХАМАСа со стороны гражданского населения.

Остальные представители арабского мира или поддержали ХАМАС, или осудили и его, и Израиль". "Несмотря на все усилия в образовательной, медицинской сфере, обеспечением электроэнергией, водой, продуктами питания со стороны международных организаций (в том числе ООН), мусульманский радикализм продолжает распространяться. И довольно активно. И на той территории единственной силой в противовес ХАМАС является ФАТХ и вооруженные отряды этой структуры, – поясняет эксперт. – Следует также отметить, что Арабские Эмираты оказались, по сути, единственной страной, осудившей ХАМАС за зверства, которые тот творил в Израиле

Если говорить о влиянии происходящего на Ближнем Востоке на войну РФ против Украины, Георгия Туку (как и всех украинцев) порадовало заявление министра обороны США Ллойда Остина, а также ранее сделанное аналогичное от президентского советника по нацбезопасности Джейка Салливана, что у Штатов достаточно ресурсов, чтобы одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

"Так что на сегодняшний день о снижении поддержки Украины со стороны США речи не идет, – подчеркивает эксперт. – Как и со стороны Европы, что четко дало понять то же заседание в формате "Рамштайн", прошедшее на этой неделе в Брюсселе ".

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