Шаг к эскалации: войска Азербайджана выдвигаются на позиции после ударов по Нахичевани

Военно-политическое руководство Азербайджана приняло решение о переводе вооруженных сил страны в состояние наивысшей готовности. Согласно указу президента Ильхама Алиева, в республике официально введен режим "Мобилизации №1", предусматривающий немедленное развертывание армейских подразделений.

Войска Азербайджана

Как сообщили в оборонном ведомстве страны, продолжается активный призыв военнообязанных из запаса.

"Вооруженные силы страны переведены в состояние полной боевой готовности. Одновременно начался призыв резервистов, а военные подразделения выдвигаются на боевые позиции или в назначенные районы", — говорится в разъяснении Министерства обороны Азербайджана.

Поводом для столь радикальных шагов стала атака беспилотников, совершенная в четверг, 5 марта. По данным Баку, два дрона, запущенные с территории Ирана, нанесли удары по Нахичевани. Один из аппаратов повредил терминал международного аэропорта, другой упал вблизи школы в селе Шакарабад, в результате чего два человека получили ранения.

Дипломатическая реакция Баку была мгновенной и жесткой. МИД страны назвал инцидент "грубым нарушением международного права".

"Посол Ирана был вызван для вручения ноты протеста, Баку также потребовал Тегерана провести расследование и предоставить гарантии, что подобные инциденты больше не повторятся", — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной, а опрокидывание войск на боевые рубежи свидетельствует о готовности Азербайджана к любому сценарию развития конфликта.

