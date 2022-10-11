Шейхи делают ставку на Москву? Сначала сократили добычу нефти, теперь следующий шаг

Во вторник, 11 октября, в Москву вылетит президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид. Эта встреча проходит через несколько дней после объявления ОПЕК о сокращении добычи нефти, что противоречило позиции США. Сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на газету Financial Times.

Владимир Путин и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид. Фото из открытых источников

Британское издание сообщает, что решение об уменьшении добычи нефти ухудшило напряженные дипломатические отношения между США и их союзниками в Персидском заливе. Ведь главная цель сокращения добычи это повышение цены на нефть. Именно Российская Федерация наполняет бюджет деньгами по продаже энергетических ресурсов.

Белый дом такое решение критикует и говорит, что ОПЕК выступает на стороне России, невзирая на войну в Украине. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала такой шаг "неполезным и неразумным".

Но Financial Times со ссылкой на близкие источники к власти ОАЭ сообщает, что визит президента Мохамед бин Заида в Россию носит исключительно дипломатический характер, ведь главные темы – это примирение всех сторон.

Издание напоминает, что кроме ОАЭ в примирении Запада с Россией принимает участие и Саудовская Аравия, принявшая на своей территории освобожденных из плена американцев, британцев и других граждан разных стран.

В начале вторжения России в Украину ОАЭ не осудили действия РФ, но недавно страна поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН о признании незаконной аннексией украинских областей.

ОАЭ не в первый раз становятся посредниками в войнах, в последнее время она является нейтральной стороной в войне между странами Ближнего Востока и Израилем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о чехах, проголосовавших за присоединение Калининграда к Чехии.

Также "Комментарии" писали об обмене военнопленными. 200 украинцев вернулись домой и еще 10 иностранцев через посредство саудитов поедут на свои родины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!