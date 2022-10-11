logo

BTC/USD

19078.08

ETH/USD

1286.31

LTC/USD

52.02

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Шейхи делают ставку на Москву? Сначала сократили добычу нефти, теперь следующий шаг
commentss НОВОСТИ Все новости

Шейхи делают ставку на Москву? Сначала сократили добычу нефти, теперь следующий шаг

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед бин Заид приезжает в Россию.

сегодня, 16:09
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Во вторник, 11 октября, в Москву вылетит президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид. Эта встреча проходит через несколько дней после объявления ОПЕК о сокращении добычи нефти, что противоречило позиции США. Сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на газету Financial Times.

Шейхи делают ставку на Москву? Сначала сократили добычу нефти, теперь следующий шаг

Владимир Путин и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид. Фото из открытых источников

Британское издание сообщает, что решение об уменьшении добычи нефти ухудшило напряженные дипломатические отношения между США и их союзниками в Персидском заливе. Ведь главная цель сокращения добычи это повышение цены на нефть. Именно Российская Федерация наполняет бюджет деньгами по продаже энергетических ресурсов.

Белый дом такое решение критикует и говорит, что ОПЕК выступает на стороне России, невзирая на войну в Украине. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала такой шаг "неполезным и неразумным".

Но Financial Times со ссылкой на близкие источники к власти ОАЭ сообщает, что визит президента Мохамед бин Заида в Россию носит исключительно дипломатический характер, ведь главные темы – это примирение всех сторон.

Издание напоминает, что кроме ОАЭ в примирении Запада с Россией принимает участие и Саудовская Аравия, принявшая на своей территории освобожденных из плена американцев, британцев и других граждан разных стран.

В начале вторжения России в Украину ОАЭ не осудили действия РФ, но недавно страна поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН о признании незаконной аннексией украинских областей.

ОАЭ не в первый раз становятся посредниками в войнах, в последнее время она является нейтральной стороной в войне между странами Ближнего Востока и Израилем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о чехах, проголосовавших за присоединение Калининграда к Чехии.

Также "Комментарии" писали об обмене военнопленными. 200 украинцев вернулись домой и еще 10 иностранцев через посредство саудитов поедут на свои родины.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/33e1f9b6-79e4-4f58-a080-4c9ceba4cab3
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!