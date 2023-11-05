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Шокирующее заявление из Израиля: призвали сбросить ядерную бомбу на Сектор Газа

Израильский политик заявил, что один из вариантов победы в Секторе Газа – это использование ядерной бомбы.

сегодня, 11:15 comments1377
Автор:
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Slava Kot
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Министр национального наследия Израиля Амихай Элияху из ультраправой партии Otzma Yehudit заявил, что одним из вариантов прекращения конфликта на Ближнем Востоке будет атака Сектора Газа ядерной бомбой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of  Israel.

Шокирующее заявление из Израиля: призвали сбросить ядерную бомбу на Сектор Газа

Министр национального наследия Израиля Амихай Элияху. Фото из открытых источников

Во время разговора на местном радио Kol Berama министр наследия Израиля Амихай Элияху спросили, нужно ли сбросить на Сектор Газы ядерную бомбу. Амихай Элияху отметил, что "это одна из возможностей".


Элиаху также выступил против любой помощи для палестинцев, проживающих в Секторе Газа. По его словам, "мы бы не передавали нацистам гуманитарную помощь". Израильский политик отметил, что на территории Газы нет понятия как "незаангажированные гражданские лица". Кроме того, Амихай Элияху отметил, что люди, использующие флаг ХАМАСа или Палестины "не должны жить".

Следует отметить, что Амихай Элияху является представителем ультраправой партии Израиля, однако не входит в состав Кабмина, принимающего решения по военным действиям на территории Сектора Газы.

На скандальные заявления Амихая Элияху отреагировал премьер-министр Израиля, указавший, что израильская армия придерживается международного права во время военной операции в Секторе Газа.

"Слова Амихая Элияха оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить вред непричастным людям", — сообщил Биньямин Нетаньяху.

После критики от премьер-министра Израиля и других политиков Амихай Элияху заявил, что его "утверждение об атомной бомбе является метафорическим".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль резко отреагировал на циничные заявления России в ООН.

Также "Комментарии" писали об Эрдогане, который отметил, что Турция разрывает контакты с Нетаньяху. По словам турецкого лидера, "Израиль сделал очень неправильный шаг".



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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/far-right-minister-nuking-gaza-is-an-option-population-should-go-to-ireland-or-deserts/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:07

Терористична недокраїна Ізраїль проводить геноцид проти героїчної Палестини, яка стикається від такої ж юдейської окупації як і Україна. Юдеї звикли використовувати і користуватись, вони і з Єгипту та Вавилону вийшли з рабами про що свідчить біблійна книга Ісаї. Їм мало було обікрасти. Зараз в Україні можна подивитись на розкішні авто біля синагог та їх культурних центрів, ніби біля казино у Монако. Кому війна, а юдеям статки.


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