Схрон российского оружия нашли в туннелях "Хезболлы" (ФОТО)

В туннелях "Хезболлы" был схрон оружия, в том числе и русского. Военные ЦАХАЛ обнаружили ракетные комплексы, гранатометы, тонны взрывчатки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Апостроф".



Оружие. Фото из открытых источников

В ходе наземных операций на юге Ливана армия обороны Израиля обнаружила в туннелях "Хезболлы" много оружия, в том числе и российского. В туннелях обнаружили реактивные пехотные огнеметы МРО-А и ПТРК "Конкурс" российского производства.

Кроме того, в ходе операций за последние несколько месяцев было обнаружено 20 российских противотанковых ракетных комплексов "Корнет", советские ручные противотанковые гранатометы РПГ-29 "Вампир", РПГ-27 "Таволга и РПГ-7".

Также были обнаружены многие ракеты различных типов, около 30 тонн взрывчатки, десятки приборов ночного видения, более 1000 документов разведки, десятки фотоаппаратов, карт, аэрофотосъемок и средств наблюдения.

Напомним, что 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты скоординируют вместе с Израилем ответ на атаку Ирана.

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал военную операцию Израиля в приграничных районах Ливана и заявил, что следующей целью израильских войск может стать Турция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел Украины выступило с острым осуждением ракетных обстрелов, совершенных Ираном против Израиля вечером 1 октября 2024 года. В заявлении МИД подчеркнуто, что гражданские люди не должны страдать от таких атак. Подробнее о позиции Украины по ракетной атаке читайте по ссылке.