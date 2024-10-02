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Схрон российского оружия нашли в туннелях "Хезболлы" (ФОТО)

Армия обороны Израиля в туннелях нашла гранатометы, ракетные комплексы, тонны взрывчатки

2 октября 2024, 22:25
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Кречмаровская Наталия

В туннелях "Хезболлы" был схрон оружия, в том числе и русского. Военные ЦАХАЛ обнаружили ракетные комплексы, гранатометы, тонны взрывчатки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Апостроф".

Схрон российского оружия нашли в туннелях "Хезболлы" (ФОТО)

Оружие. Фото из открытых источников

В ходе наземных операций на юге Ливана армия обороны Израиля обнаружила в туннелях "Хезболлы" много оружия, в том числе и российского. В туннелях обнаружили реактивные пехотные огнеметы МРО-А и ПТРК "Конкурс" российского производства.

Кроме того, в ходе операций за последние несколько месяцев было обнаружено 20 российских противотанковых ракетных комплексов "Корнет", советские ручные противотанковые гранатометы РПГ-29 "Вампир", РПГ-27 "Таволга и РПГ-7".

Также были обнаружены многие ракеты различных типов, около 30 тонн взрывчатки, десятки приборов ночного видения, более 1000 документов разведки, десятки фотоаппаратов, карт, аэрофотосъемок и средств наблюдения.

Схрон российского оружия нашли в туннелях ”Хезболлы” (ФОТО) - фото 2
Схрон российского оружия нашли в туннелях ”Хезболлы” (ФОТО) - фото 3
Схрон российского оружия нашли в туннелях ”Хезболлы” (ФОТО) - фото 4

Напомним, что 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты скоординируют вместе с Израилем ответ на атаку Ирана.

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал военную операцию Израиля в приграничных районах Ливана и заявил, что следующей целью израильских войск может стать Турция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел Украины выступило с острым осуждением ракетных обстрелов, совершенных Ираном против Израиля вечером 1 октября 2024 года. В заявлении МИД подчеркнуто, что гражданские люди не должны страдать от таких атак. Подробнее о позиции Украины по ракетной атаке читайте по ссылке.



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/world/middle-east/2024-10-02/v-livane-v-tunnelyah-hezbollyi-izrailskie-voennyie-obnarujili-rossiyskoe-orujie/331460
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