Сибига: Ранения украинцев на Ближнем Востоке не зафиксированы, консулы прорабатывают все сценарии спасения

В понедельник, 2 марта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что ведомство держит под особым контролем безопасность наших соотечественников на фоне критического обострения ситуации вокруг Ирана. Пока дипломаты координируют действия по защите огромного количества украинцев в регионе.

Война на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников

"Самое важное для нас — безопасность наших граждан. По поручению Президента Украины МИД работает над обеспечением эффективной консульской помощи гражданам Украины. В настоящее время в регионе находится около 250 тысяч украинцев", — подчеркнул Андрей Сибига.

По словам главы МИД, украинские дипломатические учреждения находятся в непрерывном контакте с местными властями стран пребывания и европейскими коллегами. Главная цель – оказать поддержку людям, оказавшимся в условиях закрытого авиационного пространства.

"По состоянию на данный момент, к счастью, нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации безопасности. Знаем о проблемах с вылетом в странах, где закрыто небо. Во всех ситуациях посольства в связи с гражданами", — отметил министр.

Он также добавил, что первые успехи в обеспечении безопасности уже есть: благодаря сотрудничеству с партнерами из ЕС часть украинцев удалось вывезти сухопутными маршрутами в более безопасные зоны, в частности на территорию Египта. На круглосуточную "горячую линию" МИД пока поступило лишь около 30 запросов, большинство из которых касаются переноса рейсов.

Несмотря на относительно небольшое количество обращений, ведомство готовится к развитию событий.

"Анализируем развитие событий и прорабатываем все возможные сценарии реагирования, включая эвакуацию, с целью обеспечения безопасности граждан Украины", — резюмировал дипломат.

Министерство еще раз призывает украинцев в регионе проявлять максимальную осторожность и оперативно реагировать на рекомендации дипломатических учреждений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне церемонии награждения военных в Белом доме президент США Дональд Трамп выступил с пространным заявлением о причинах и перспективах военной кампании против Ирана. По его словам, промедление могло привести к катастрофическим последствиям для безопасности Соединенных Штатов.