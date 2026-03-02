Сибіга повідомив, чи є поранені та загиблі українці на Близькому Сході

У понеділок, 2 березня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відомство тримає під особливим контролем безпеку наших співвітчизників на тлі критичного загострення ситуації довкола Ірану. Наразі дипломати координують дії для захисту величезної кількості українців у регіоні.

Війна на Близькому Сході. Фото из открытых источников

"Найважливіше для нас — безпека наших громадян. На доручення Президента України МЗС працює над забезпеченням ефективної консульської допомоги громадянам України. Наразі в регіоні перебуває близько 250 тисяч українців", — підкреслив Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, українські дипломатичні установи перебувають у безперервному контакті з місцевою владою країн перебування та європейськими колегами. Головна мета — надати підтримку людям, які опинилися в умовах закритого авіаційного простору.

"Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами", — зауважив міністр.

Він також додав, що перші успіхи у гарантуванні безпеки вже є: завдяки співпраці з партнерами з ЄС частину українців вдалося вивезти сухопутними маршрутами до безпечніших зон, зокрема на територію Єгипту. На цілодобову "гарячу лінію" МЗС поки що надійшло лише близько 30 запитів, більшість із яких стосуються перенесення рейсів.

Попри відносно невелику кількість звернень, відомство готується до будь-якого розвитку подій.

"Аналізуємо розвиток подій та опрацьовуємо всі можливі сценарії реагування, включно з евакуацією, з метою гарантування безпеки громадян України", — резюмував дипломат.

Міністерство вкотре закликає українців у регіоні виявляти максимальну обережність та оперативно реагувати на рекомендації дипломатичних установ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що напередодні церемонії нагородження військових у Білому домі президент США Дональд Трамп виступив із розлогою заявою щодо причин та перспектив військової кампанії проти Ірану. За його словами, зволікання могло призвести до катастрофічних наслідків для безпеки Сполучених Штатів.