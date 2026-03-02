Сибига сообщил, есть ли раненые и погибшие украинцы на Ближнем Востоке

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В понедельник, 2 марта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что ведомство держит под особым контролем безопасность наших соотечественников на фоне критического обострения ситуации вокруг Ирана. Пока дипломаты координируют действия по защите огромного количества украинцев в регионе.
Война на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников
По словам главы МИД, украинские дипломатические учреждения находятся в непрерывном контакте с местными властями стран пребывания и европейскими коллегами. Главная цель – оказать поддержку людям, оказавшимся в условиях закрытого авиационного пространства.
Он также добавил, что первые успехи в обеспечении безопасности уже есть: благодаря сотрудничеству с партнерами из ЕС часть украинцев удалось вывезти сухопутными маршрутами в более безопасные зоны, в частности на территорию Египта. На круглосуточную "горячую линию" МИД пока поступило лишь около 30 запросов, большинство из которых касаются переноса рейсов.
Несмотря на относительно небольшое количество обращений, ведомство готовится к развитию событий.
Министерство еще раз призывает украинцев в регионе проявлять максимальную осторожность и оперативно реагировать на рекомендации дипломатических учреждений.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне церемонии награждения военных в Белом доме президент США Дональд Трамп выступил с пространным заявлением о причинах и перспективах военной кампании против Ирана. По его словам, промедление могло привести к катастрофическим последствиям для безопасности Соединенных Штатов.