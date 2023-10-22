Ситуация на Ближнем Востоке может "выйти из-под контроля": Иран предупредил Израиль и США

22 октября глава дипломатического ведомства Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан сделал новое заявление, где предупредил Израиль и США, что ситуация на Ближнем Востоке может "выйти из-под контроля", если "немедленно не прекратят преступления против человечества в Газе". Об этом сообщает Al Arabiya.

Хоссейн Амир-Абдуллахиан (фото из открытых источников)

"Регион является пороховой бочкой. Я хотел бы предупредить Соединенные Штаты и израильский марионеточный режим, что если они немедленно не прекратят преступления против человечности и геноцида в Газе, все возможно в любое время, и регион станет неконтролируемым", — заявил он.

Недавно министр иностранных дел Ирана уже угрожал Израилю "превентивными ударами".

Напомним, что "Комментарии" писали о двух сценариях израильско-палестинского конфликта. Продолжается уже третья неделя эскалация на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) после мощных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, который контролирует ХАМАС, совершивший террористическую атаку 7 октября, приведшую к многочисленным жертвам и захвату сотен заложников, пока не отважилась на наземную операцию. А власти США, однозначно поддерживающие Израиль, в очередной раз дают понять, что нападения боевиков ХАМАС связаны со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан акцентирует, что есть два сценария. Первый – наземная операция в Газе и его последствия. Второй – без наземной операции. В случае второго сценария, продолжает он, постепенно военные действия прекратятся и возобновятся дипломатический процесс, нацеленный на реализацию давно уже принятого решения о создании палестинцами собственного государства.

