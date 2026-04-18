Ситуация накаляется: Иран открыл огонь по танкеру вблизи Ормузского пролива

Катера Корпуса стражей исламской революции открыли огонь по танкеру вблизи Ормузского пролива. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Guardian".

Об инциденте сообщила Британская организация по морской торговле (UKMTO). Он произошел в 20 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан танкера сообщил, что два катера открыли огонь без предупреждения по радиосвязи.

По словам капитана, к танкеру приблизились два катера с вооружением, они немедленно открыли огонь по судну.

UKMTO сообщает, что сейчас танкер и экипаж в безопасности.

Тем временем Центральное командование США сообщило, что американские военные осуществляют морскую блокаду иранских портов, и 23 судна выполнили их приказы развернуться.

Это заявление появилось после того, как Иран ранее объявил о восстановлении "строгого контроля" над Ормузским проливом в ответ на продолжающуюся блокаду со стороны США, пишет Guardian.

По данным Mehr News Agency, представитель Центрального штаба организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что стратегический водный путь вновь находится под полным управлением вооруженных сил. Эти меры, по версии Тегерана, стали ответом на действия США, включая морскую блокаду, которую в Иране назвали "пиратством".



