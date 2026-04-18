Ситуация накаляется: Иран открыл огонь по танкеру вблизи Ормузского пролива
Ситуация накаляется: Иран открыл огонь по танкеру вблизи Ормузского пролива

Иран начал обстреливать суда, которые пытались пройти через Ормузский пролив

18 апреля 2026, 15:40
Кравцев Сергей

Катера Корпуса стражей исламской революции открыли огонь по танкеру вблизи Ормузского пролива. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Guardian".

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

Об инциденте сообщила Британская организация по морской торговле (UKMTO). Он произошел в 20 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан танкера сообщил, что два катера открыли огонь без предупреждения по радиосвязи.

По словам капитана, к танкеру приблизились два катера с вооружением, они немедленно открыли огонь по судну.

UKMTO сообщает, что сейчас танкер и экипаж в безопасности.

Тем временем Центральное командование США сообщило, что американские военные осуществляют морскую блокаду иранских портов, и 23 судна выполнили их приказы развернуться.

Это заявление появилось после того, как Иран ранее объявил о восстановлении "строгого контроля" над Ормузским проливом в ответ на продолжающуюся блокаду со стороны США, пишет Guardian.

Читайте также на портале "Комментарии" — напряжение вокруг Ормузского пролива стремительно нарастает. Иран объявил о возвращении к жесткому военному контролю над транзитом и обвинил США в нарушении свободы судоходства.

По данным Mehr News Agency, представитель Центрального штаба организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что стратегический водный путь вновь находится под полным управлением вооруженных сил. Эти меры, по версии Тегерана, стали ответом на действия США, включая морскую блокаду, которую в Иране назвали "пиратством".




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/18/middle-east-crisis-live-iran-warns-it-will-close-strait-of-hormuz-if-us-blockade-continues?page=with:block-69e3667f8f08d396e256dbc6#block-69e3667f8f08d396e256dbc6
