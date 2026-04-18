Близький Схід Ситуація розпалюється: Іран відкрив вогонь по танкеру поблизу Ормузської протоки
Ситуація розпалюється: Іран відкрив вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки

Іран почав обстрілювати судна, які намагалися пройти через Ормузьку протоку

18 квітня 2026, 15:40
Кравцев Сергей

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Guardian".

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

Про інцидент повідомила Британська організація морської торгівлі (UKMTO). Він стався за 20 морських миль на північний схід від Оману. Капітан танкера повідомив, що два катери відкрили вогонь без попередження радіозв'язком.

За словами капітана, до танкера наблизилися два катери з озброєнням, вони негайно відкрили вогонь судном.

UKMTO повідомляє, що зараз танкер та екіпаж у безпеці.

Тим часом Центральне командування США повідомило, що американські військові здійснюють морську блокаду іранських портів, і 23 судна виконали їхні накази розвернутися.

Ця заява з'явилася після того, як Іран раніше оголосив про відновлення "суворого контролю" над Ормузькою протокою у відповідь на блокаду з боку США, що триває, пише Guardian.

Читайте також на порталі "Коментарі" — напруга навколо Ормузької протоки стрімко наростає. Іран оголосив про повернення до жорсткого військового контролю над транзитом та звинуватив США у порушенні свободи судноплавства.

За даними Mehr News Agency, представник Центрального штабу організації Хатам аль-Анбія заявив, що стратегічний водний шлях знову знаходиться під повним управлінням збройних сил. Ці заходи, за версією Тегерана, стали відповіддю на дії США, включаючи морську блокаду, яку в Ірані назвали піратством.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/18/middle-east-crisis-live-iran-warns-it-will-close-strait-of-hormuz-if-us-blockade-continues?page=with:block-69e3667f8f08d396e256dbc6#block-69e3667f8f08d396e256dbc6
