Ситуация накаляется: Израиль нанес авиаудару по столице Ливана (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Сегодня вечером, 30 июля, ЦАХАЛ нанес авиаудару по столице Ливану, Бейруту. Целью удара был командующий Хезболли, о чем сообщает The Times of Israel.
ЦАХАЛ нанес авиаудару по столице Ливана (фото из открытых источников)
Согласно сообщениям, вечером ливанские СМИ начали писать о взрыве в пригороде Дахие Бейрута, где расположен центр "Хезболлы". ЦАХАЛ подтвердил факт авиаудара, отметив, что он был направлен на командующего Хезболлом, ранее совершившим смертельный ракетный удар по Мадждал-Шамсу и другим целям.
В инструкциях для израильских гражданских пока нет изменений, сообщили военные. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в своем заявлении отметил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, к чему готовится Израиль . Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар исламской группировки Хезболла по Голанским высотам, в результате которого погибли более 10 человек и еще десятки получили ранения. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
В сообщении говорится, что Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант должны принять решение "по способу и срокам реагирования на действия террористической организации Хезболла". Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс.
Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил об 11 погибших в результате атаки. Среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения. По его словам, ракетные обстрелы являются самым серьезным нападением на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
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Ігор
сегодня, 20:49
Як РФ по нас. Ну вас попереджали про тактику терористичного Ізраїлю: діяти максимально швидко агресивно і криваво, щоб не просто залякати, а шокувати і паралізувати волю до відстоювання своєї гідності і прав на людяне ставлення. Тут рішення одне: влаштувати їм багаторічне пекло юдейського Бога. Щоб вони зрозуміли, таке життя в них на сотні років. Їм їх Бог обіцяв армагедон - зробити так.