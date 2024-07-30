Ситуация накаляется: Израиль нанес авиаудару по столице Ливана (ВИДЕО)

Сегодня вечером, 30 июля, ЦАХАЛ нанес авиаудару по столице Ливану, Бейруту. Целью удара был командующий Хезболли, о чем сообщает The Times of Israel.

ЦАХАЛ нанес авиаудару по столице Ливана (фото из открытых источников)

Согласно сообщениям, вечером ливанские СМИ начали писать о взрыве в пригороде Дахие Бейрута, где расположен центр "Хезболлы". ЦАХАЛ подтвердил факт авиаудара, отметив, что он был направлен на командующего Хезболлом, ранее совершившим смертельный ракетный удар по Мадждал-Шамсу и другим целям.

В инструкциях для израильских гражданских пока нет изменений, сообщили военные. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в своем заявлении отметил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, к чему готовится Израиль . Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар исламской группировки Хезболла по Голанским высотам, в результате которого погибли более 10 человек и еще десятки получили ранения. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

В сообщении говорится, что Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант должны принять решение "по способу и срокам реагирования на действия террористической организации Хезболла". Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс.

Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил об 11 погибших в результате атаки. Среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения. По его словам, ракетные обстрелы являются самым серьезным нападением на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

