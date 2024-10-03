СМИ узнали, действительно ли Израиль планирует удары по ядерным объектам Ирана

Несмотря на угрозы израильского правительства нанести решающий удар по иранскому режиму, на сегодняшний день Армия обороны Израиля не планирует удары по ядерным объектам Ирана. Однако Израиль рассматривает другие варианты ответа на ракетную атаку Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Financial Times".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что США и западные союзники пытаются повлиять на власти Израиля и в конечно итоге отговорить от мощной атаки на Иран. Все это делается, чтобы попытаться предотвратить выход из-под контроля регионального конфликта.

Журналисты отмечают, Администрация Джо Байдена уже дала понять, что поддерживает право Израиля на ответ. Но официальные лица США признают, что их влияние на Израиль может быть ограничено.

FT отмечает, что Израиль взвешивает несколько вариантов ответа Ирану, включая атаки на ракетные установки или нефтяную инфраструктуру. Некоторые официальные лица Израиля призвали к ударам по его ядерным объектам, хотя лицо, знакомое с этим вопросом, сказало, что такой вариант не рассматривается. Президент США Джо Байден также заявил, что будет против такого ответа.

США и другие западные союзники призывают Израиль сосредоточиться на военных целях.

Западные чиновники отмечают, что Израиль становится все более уверенным и смелым после ликвидации руководства "Хезболлы". По словам чиновников, израильское правительство может быть готово понести военные и политические потери, если это означает достижение стратегической победы над Ираном.

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