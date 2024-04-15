СМИ узнали, почему Иран празднует победу: своей атакой он добился, чего хотел

В ночь на 14 апреля Израилю удалось отбить массированную атаку дронов и ракет, которыми атаковал Иран. Однако, Тегеран считает эту атаку своей победой. Ведь самое главное произошло не во время самой атаки, а после нее. Ведь стало понятно, чего на самом деле стоят сегодня США, как самый близкий союзник Ирана. Стали понятны пределы готовности США быть втянутыми в более широкий конфликт. Это может сдержать следующий шаг Израиля в борьбе за Ближний Восток. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в колонке The Guardian высказал основатель и главный исполнительный директор аналитического центра Bourse & Bazaar Foundation Эсфандьяр Батмангхелидж.

Иран. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что США намекнули Израилю, что он может остаться с Ираном "один на один". Об этом свидетельствует заявление американского президента Джо Байдена, который, хоть и пообещал помощь, но дал понять, что израильтянам точно не стоит отвечать ударом по Ирану.

Скорее всего, Иран раскусил Байдена в том, что он глубоко не желает втягивать США в новую войну, где бы она ни была.

"О чем недавно свидетельствует его реакция на гибель трех американских солдат во время нападения на военную базу Аль-Танк в Сирии в январе", — подчеркивает аналитик.

По его мнению, этим можно объяснить, почему Иран выбрал прямое, хотя и выверенное, нападение на Израиль.

Читайте также на портале "Комментарии" — иранская массированная ракетно-дроновая атака на Израиль в ночь на 14 апреля была выполнена абсолютно в том же стиле, в каком Россия атакует Украину. Вот только защита у Израиля, в том числе благодаря помощи союзнической авиации, была куда мощнее. При этом РФ откровенно радуется обострению на Ближнем Востоке, считая, что оно отвлечет внимание от войны в Украине. Но в США, похоже, напротив, сдвинется, наконец, с мертвой точки вопрос выделения внешней помощи (как Израилю, так и Украине). Какие главные выводы из ближневосточной эскалации можно сделать на данный момент? Какие есть варианты развития событий во всё более явном многоуровневом противостоянии демократических и авторитарных миров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



