СМИ узнали, почему Иран празднует победу: своей атакой он добился, чего хотел

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Кравцев Сергей
В ночь на 14 апреля Израилю удалось отбить массированную атаку дронов и ракет, которыми атаковал Иран. Однако, Тегеран считает эту атаку своей победой. Ведь самое главное произошло не во время самой атаки, а после нее. Ведь стало понятно, чего на самом деле стоят сегодня США, как самый близкий союзник Ирана. Стали понятны пределы готовности США быть втянутыми в более широкий конфликт. Это может сдержать следующий шаг Израиля в борьбе за Ближний Восток. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в колонке The Guardian высказал основатель и главный исполнительный директор аналитического центра Bourse & Bazaar Foundation Эсфандьяр Батмангхелидж.
Иран. Фото: из открытых источников
Эксперт считает, что США намекнули Израилю, что он может остаться с Ираном "один на один". Об этом свидетельствует заявление американского президента Джо Байдена, который, хоть и пообещал помощь, но дал понять, что израильтянам точно не стоит отвечать ударом по Ирану.
Скорее всего, Иран раскусил Байдена в том, что он глубоко не желает втягивать США в новую войну, где бы она ни была.
По его мнению, этим можно объяснить, почему Иран выбрал прямое, хотя и выверенное, нападение на Израиль.
Читайте также на портале "Комментарии" — иранская массированная ракетно-дроновая атака на Израиль в ночь на 14 апреля была выполнена абсолютно в том же стиле, в каком Россия атакует Украину. Вот только защита у Израиля, в том числе благодаря помощи союзнической авиации, была куда мощнее. При этом РФ откровенно радуется обострению на Ближнем Востоке, считая, что оно отвлечет внимание от войны в Украине. Но в США, похоже, напротив, сдвинется, наконец, с мертвой точки вопрос выделения внешней помощи (как Израилю, так и Украине). Какие главные выводы из ближневосточной эскалации можно сделать на данный момент? Какие есть варианты развития событий во всё более явном многоуровневом противостоянии демократических и авторитарных миров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 14:52
Ізраїль створив навколо себе міф. Сила цього нахабного агресивного забіяки тільки завдяки сильному тилу який забезпечували США. Сам по собі цей народ нічого не вартий достатньо подивитись пихаті відосики нашого Фюрера. Гучні заяви з кордонами 1991 кавою у Криму контрбліцкригом, а результат не який. Тільки брехня і розкрадання. Мильна бульбашка створена могутніми юдейцями луснула по всьому світу.