Знову глухий кут: чому війна в Ірані може розгорітися ще більше

Іранські чиновники дедалі скептичніше оцінюють перспективи укладання угоди зі США до листопадових виборів у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, під час контактів між представниками Ірану та США в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН сторонам вдалося досягти лише обмеженого прогресу. При цьому в Тегерані вважають високою ймовірність того, що після голосування 3 листопада ситуація може знову різко загостритись.

Іранська влада публічно продовжує заявляти про готовність до дипломатії. Однак усередині країни зберігаються серйозні сумніви, що адміністрація Дональда Трампа виконуватиме умови можливої домовленості. Аналогічна недовіра, за даними Bloomberg, є і у Вашингтоні.

Сам Трамп у понеділок підтвердив, що американська сторона підтримує контакти через посередників, але відмовилася розкривати деталі переговорів. При цьому президент заявив, що ситуація має вирішитися "досить швидко".

Американський чиновник повідомив Bloomberg, що Вашингтон не має наміру укладати угоду, доки не будуть врегульовані питання, пов'язані з іранською ядерною програмою. В обмін на конкретні кроки Тегеран може розраховувати на ослаблення санкцій та розблокування частини заморожених засобів.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі після зустрічі з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом залишився в США для продовження контактів за посередництва третіх країн.

Сторони намагаються уникнути повторення червневого меморандуму про взаєморозуміння. Тоді домовленість сприяла припиненню вогню та збільшенню судноплавства через Ормузьку протоку, проте приблизно за два тижні фактично перестала діяти.

Тепер Вашингтон, як стверджують джерела, вимагає від Ірану конкретних зобов'язань щодо відкриття протоки та поступок у ядерному питанні. Посередницькі зусилля продовжують Катар та Пакистан.

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