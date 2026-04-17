Сотни тысяч баррелей нефти: Ормузский пролив покинул первый загруженный танкер

Танкер под флагом Пакистана стал первым судном, которое после введения ограничений США смогло покинуть Персидский залив через стратегически важный Ормузский пролив, выйдя с грузом сырой нефти. Судно, вошедшее в регион несколькими днями ранее, осуществило выход в четверг вечером, пройдя южнее иранского острова Ларак и выйдя в Оманский залив. На борту находились около 450 тысяч баррелей нефти, загруженной в порту Дас в Объединенных Арабских Эмиратах. Танкер класса Aframax следует к пакистанскому Карачи, хотя его груз заполняет судно лишь частично.

После эскалации напряженности в регионе и начала военных ударов США и Израиля в конце февраля интенсивность судоходства через Ормузский пролив резко снизилась. В среднем количество проходов судов сократилось до минимальных показателей, а даже короткие периоды активности не изменили общую тенденцию спада. Дополнительные ограничения, введенные американскими военно-морскими силами, обязали операторов получать разрешения как от США, так и Ирана для транзита нефтяных грузов.

Несмотря на единичные случаи прохождения крупных танкеров, большинство маршрутов через пролив оставались нестабильными. Часть судов вынуждена была менять курс или возвращаться назад из-за риска безопасности. Даже корабли, которые получали разрешение на проход, часто проходили маршрут с задержками или после длительного ожидания в заливе.

Ситуация осложнилась после объявления блокадных мер США, фактически изменивших логистику региона. Некоторые суда, в том числе Shalamar, сначала пытались войти в Персидский залив, но меняли курс из-за неопределенности в переговорах между сторонами конфликта. Лишь впоследствии танкер завершил маршрут, направившись к острову Дас, а дальше через Ормузский пролив в сторону открытого океана.

