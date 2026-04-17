Сотні тисяч барелів нафти: Ормузьку протоку залишив перший завантажений танкер

Танкер під прапором Пакистану став першим судном, яке після запровадження обмежень США змогло залишити Перську затоку через стратегічно важливу Ормузьку протоку, вийшовши з вантажем сирої нафти. Судно, що увійшло до регіону кількома днями раніше, здійснило вихід у четвер увечері, пройшовши південніше іранського острова Ларак та вийшовши в Оманську затоку. На борту перебувало близько 450 тисяч барелів нафти, завантаженої в порту Дас в Об’єднаних Арабських Еміратах. Танкер класу Aframax прямує до пакистанського Карачі, хоча його вантаж заповнює судно лише частково.

Після ескалації напруженості в регіоні та початку військових ударів США й Ізраїлю наприкінці лютого інтенсивність судноплавства через Ормузьку протоку різко знизилася. У середньому кількість проходів суден скоротилася до мінімальних показників, а навіть короткі періоди активності не змінили загальної тенденції спаду. Додаткові обмеження, запроваджені американськими військово-морськими силами, зобов’язали операторів отримувати дозволи як від США, так і від Ірану для транзиту нафтових вантажів.

Попри поодинокі випадки проходження великих танкерів, більшість маршрутів через протоку залишалися нестабільними. Частина суден змушена була змінювати курс або повертатися назад через ризики безпеки. Навіть ті кораблі, які отримували дозвіл на прохід, часто проходили маршрут із затримками або після тривалого очікування в затоці.

Ситуація ускладнилася після оголошення блокадних заходів США, що фактично змінили логістику регіону. Деякі судна, зокрема й Shalamar, спочатку намагалися увійти до Перської затоки, але змінювали курс через невизначеність у переговорах між сторонами конфлікту. Лише згодом танкер завершив маршрут, попрямувавши до острова Дас, а далі — через Ормузьку протоку в бік відкритого океану.

