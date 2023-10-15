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Союзник России сделал критическое предупреждение для Израиля: СМИ узнали детали

Израиль получил резкое сообщение от союзника России по поводу атаки на Сектор Газы.

сегодня, 08:45
Автор:
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Slava Kot
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Иран отправился через ООН критическое предупреждение для Израиля, где подчеркнул, что не хочет дальнейшего увеличения конфликта в регионе, однако Тегеран вмешается в войну, если израильские военные и дальше будут атаковать Сектор Газы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Axios.

Союзник России сделал критическое предупреждение для Израиля: СМИ узнали детали

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. Фото из открытых источников

В столице Ливана встретились представитель ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд и глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан. В ходе разговора они обсудили военные действия, которые продолжаются в Израиле с участием боевиков ХАМАС.


Амир-Абдоллахиан подчеркнул, что не стремится к расширению регионального конфликта и хочет помочь освободить гражданских в секторе Газа, которые содержатся как заложники ХАМАСом. Однако Амир-Абдоллахиан добавил, что Иран имеет собственные критические пределы, при пересечении которых Тегеран готов начать активно действовать. По словам министра иностранных дел, это будет тогда, когда Израиль продолжит свою операцию по сектору Газа.

Ссылаясь на дипломатов издания Axios утверждает, что после разговора с главой МИД Ирана представитель ООН Тор Веннесланд встретился с советником по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби, которому передал критическое сообщение от Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль назвал условия, по которым может согласиться на снятие блокады Сектора Газа. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац считает, что его страна может возобновить поставки воды, еды и топлива в палестинский регион, если боевики ХАМАС освободят заложников.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте США Дональде Трампе, который публично раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



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Источник: https://www.axios.com/2023/10/14/iran-warning-israel-hezbollah-hamas-war-gaza
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