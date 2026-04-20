Союзники бьют тревогу: что в переговорах США с Ираном пошло не так

Европейские союзники выражают растущую обеспокоенность курсом Вашингтона на ускоренное заключение рамочного соглашения с Ираном, которое может оказаться политически выгодным, но стратегически опасным. Как сообщает Reuters, дипломаты опасаются: попытка быстро зафиксировать договорённости рискует лишь заморозить ключевые проблемы, а не решить их.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По данным источников, администрация Дональда Трампа стремится продемонстрировать внешнеполитический успех, сосредоточившись на базовой формуле – ограничения ядерной программы Ирана в обмен на смягчение санкций. Однако эксперты предупреждают: такой "скелетный" документ может обернуться годами сложных и конфликтных доработок.

Европейские переговорщики, участвовавшие в разработке Совместной всеобъемлющего плана действий, напоминают: полноценная сделка заняла более десяти лет и сотни страниц технических деталей. Бывший координатор переговоров Федерика Могерини подчеркнула, что такие процессы невозможно уместить в ускоренный формат без серьёзных рисков.

Ключевой спор остаётся вокруг примерно 440 кг урана, обогащённого до 60%. Рассматриваются варианты его "разубоживания" под контролем МАГАТЭ или частичного вывоза за границу. Однако даже эти шаги требуют длительных технических процедур и взаимных гарантий.

Дополнительное напряжение создаёт принципиальное расхождение позиций: Вашингтон настаивает на полном отказе Ирана от обогащения, тогда как Тегеран требует сохранить это право в мирных целях. На этом фоне обсуждается компромисс в виде временного моратория.

Ситуацию осложняют и региональные факторы: страны Персидского залива требуют ограничить ракетную программу Ирана, а Израиль настаивает на максимально жёстких условиях. В Тегеране же считают ракетный потенциал ключевым элементом безопасности.

Дипломаты сходятся в одном: поспешное соглашение может стать не решением, а началом нового витка кризиса – с куда более высокими ставками.

