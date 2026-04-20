logo

BTC/USD

75065

ETH/USD

2310.39

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Союзники бьют тревогу: что в переговорах США с Ираном пошло не так
commentss НОВОСТИ Все новости

Союзники бьют тревогу: что в переговорах США с Ираном пошло не так

Европа опасается, что команда Трампа ради громкой победы закрепит ядерную угрозу, а не устранит её

20 апреля 2026, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские союзники выражают растущую обеспокоенность курсом Вашингтона на ускоренное заключение рамочного соглашения с Ираном, которое может оказаться политически выгодным, но стратегически опасным. Как сообщает Reuters, дипломаты опасаются: попытка быстро зафиксировать договорённости рискует лишь заморозить ключевые проблемы, а не решить их.

Союзники бьют тревогу: что в переговорах США с Ираном пошло не так

США и Иран. Фото: из открытых источников

По данным источников, администрация Дональда Трампа стремится продемонстрировать внешнеполитический успех, сосредоточившись на базовой формуле – ограничения ядерной программы Ирана в обмен на смягчение санкций. Однако эксперты предупреждают: такой "скелетный" документ может обернуться годами сложных и конфликтных доработок.

Европейские переговорщики, участвовавшие в разработке Совместной всеобъемлющего плана действий, напоминают: полноценная сделка заняла более десяти лет и сотни страниц технических деталей. Бывший координатор переговоров Федерика Могерини подчеркнула, что такие процессы невозможно уместить в ускоренный формат без серьёзных рисков.

Ключевой спор остаётся вокруг примерно 440 кг урана, обогащённого до 60%. Рассматриваются варианты его "разубоживания" под контролем МАГАТЭ или частичного вывоза за границу. Однако даже эти шаги требуют длительных технических процедур и взаимных гарантий.

Дополнительное напряжение создаёт принципиальное расхождение позиций: Вашингтон настаивает на полном отказе Ирана от обогащения, тогда как Тегеран требует сохранить это право в мирных целях. На этом фоне обсуждается компромисс в виде временного моратория.

Ситуацию осложняют и региональные факторы: страны Персидского залива требуют ограничить ракетную программу Ирана, а Израиль настаивает на максимально жёстких условиях. В Тегеране же считают ракетный потенциал ключевым элементом безопасности.

Дипломаты сходятся в одном: поспешное соглашение может стать не решением, а началом нового витка кризиса – с куда более высокими ставками.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран резко отреагировал на жесткий ультиматум Трампа: что теперь с переговорами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/allies-fear-rushed-usiran-framework-deal-could-backfire-leaving-technical-2026-04-19/
Теги:

Новости

Все новости