RU UA
Головна Новини Світ Близький Схід Союзники б'ють на сполох: що в переговорах США з Іраном пішло не так
commentss НОВИНИ Всі новини

Союзники б'ють на сполох: що в переговорах США з Іраном пішло не так

Європа побоюється, що команда Трампа заради гучної перемоги закріпить ядерну загрозу, а не усуне її

20 квітня 2026, 12:25
Кравцев Сергей

Європейські союзники висловлюють стурбованість курсом Вашингтона на прискорене укладання рамкової угоди з Іраном, яка може виявитися політично вигідною, але стратегічно небезпечною. Як повідомляє Reuters, дипломати побоюються: спроба швидко зафіксувати домовленості ризикує лише заморозити ключові проблеми, а не їх вирішити.

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, адміністрація Дональда Трампа прагне продемонструвати зовнішньополітичний успіх, зосередившись на базовій формулі – обмеження ядерної програми Ірану в обмін на пом'якшення санкцій. Проте експерти попереджають: такий "кістяковий" документ може обернутися роками складних та конфліктних доопрацювань.

Європейські переговорники, які брали участь у розробці Спільної всеосяжного плану дій, нагадують: повноцінна угода зайняла понад десять років та сотні сторінок технічних деталей. Колишня координатор переговорів Федеріка Могеріні наголосила, що такі процеси неможливо вмістити у прискорений формат без серйозних ризиків.

Ключова суперечка залишається навколо приблизно 440 кг урану, збагаченого до 60%. Розглядаються варіанти його "розубожування" під контролем МАГАТЕ чи часткового вивезення за кордон. Однак навіть ці кроки вимагають тривалих технічних процедур та взаємних гарантій.

Додаткова напруга створює принципову розбіжність позицій: Вашингтон наполягає повному відмові Ірану збагачення, тоді як Тегеран вимагає зберегти це у мирних цілях. На цьому фоні обговорюється компроміс у вигляді тимчасового мораторію.

Ситуацію ускладнюють і регіональні чинники: країни Перської затоки вимагають обмежити ракетну програму Ірану, а Ізраїль наполягає на максимально жорстких умовах. У Тегерані вважають ракетний потенціал ключовим елементом безпеки.

Дипломати сходяться в одному: поспішна угода може стати не рішенням, а початком нового витка кризи – з значно вищими ставками.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран різко відреагував на жорсткий ультиматум Трампа: що тепер із переговорами.




Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/allies-fear-rushed-usiran-framework-deal-could-backfire-leaving-technical-2026-04-19/
